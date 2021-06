De expositie De Zilveren Camera 2020 is het resultaat van Nederlands grootste en meest prestigieuze fotografiewedstrijd en toont een overzicht van de beste nieuwsfoto’s en verhalen, gemaakt door Nederlandse fotojournalisten. ‘We zijn blij onze deuren weer te mogen openen en dit aan iedereen te kunnen laten zien, zowel binnen als buiten het museum. We willen er graag meer mensen mee laten kennismaken,’ aldus Stef van Breugel, directeur Museum Hilversum. De opening is verricht door Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester van Hilversum en de winnaar van de Canon Zilveren Camera, Kees van de Veen.

In de expositie zijn ruim 250 foto’s te zien: de winnaars in de tien verschillende categorieën (van nieuws en politiek tot sport en Natuur en Wetenschap), maar ook de winnaars van de Prijs voor Storytelling, NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar, Paul Peters Fotoprijs, De Zilveren Camera Publieksprijs en natuurlijk De Canon Zilveren Camera. De laatste is gewonnen door fotograaf Kees van de Veen met een serie over Piet Franssen uit Tegelen, die tijdens de eerste coronagolf werd opgenomen op de intensive care in Assen. De jury noemt de beelden ‘integer’ en ‘intiem’. Het ging het afgelopen jaar vaak om het veel te vroeg afscheid moeten nemen van geliefden. Het verdriet dat we kennen uit de wekelijkse cijfers is in deze serie persoonlijk gemaakt.

Binnen en buiten

De tentoonstelling met kleine, grote, ontroerende en aangrijpende verhalen is op verschillende locaties in de binnenstad te zien. De route start met grote doeken in het houten grid bij de Kwekerij op het Stationsplein en loopt via de winkels Chocolate Company, Coffee Fellows, De Gooise Matras, Libris Voorhoeve, 22Store, Morph Design en MAT-Store, die hiervoor ruimte hebben vrijgemaakt in de etalages, naar levensgrote fotokubussen op de Kerkbrink. ‘De werken zijn gewoon vanaf de straat te zien. Eigenlijk is dit een kleine expositie binnen deze grote expositie’, licht Van Breugel toe. ‘Voor de app scan je de QR gemakkelijk met je eigen mobiel. Hierin vertellen veel fotografen over hun eigen foto’s.’

Uitnodiging

‘Het is fijn dat we weer bezoekers mogen ontvangen en inspireren met mediakunst’, vervolgt Van Breugel. ‘Uiteraard werken we met het protocol van de Nederlandse Museumvereniging en stellen we alles in het werk om een veilig en aangenaam bezoek te garanderen.’ In het museum zijn alle winnende werken te zien, vertellen vijftien fotografen over hun werk en kunnen bezoekers stemmen op hun eigen favoriet voor de Publieksprijs. Jongeren worden met een app uitgedaagd om dieper in bepaalde nieuwsfoto’s te duiken. Daarbij loopt de wedstrijd De Zilveren Camera Junior tot en met 1 augustus en kunnen jongeren zelf aan de slag om hun eigen dagelijks nieuws te fotograferen en in te sturen.

De Zilveren Camera is van zaterdag 5 juni tot en met zondag 15 augustus in het museum, in de binnenstad, het Filmtheater en op de Kerkbrink te zien. Veel fotografen zijn op verschillende momenten in het museum aanwezig; een overzicht hiervan staat vanaf volgende week op de website. Kaarten zijn te reserveren via de website van Museum Hilversum; https://www.museumhilversum.nl/entreekaarten.