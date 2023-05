Museum Hilversum geeft fotografieopdracht

terug

Museum Hilversum en Stichting De Zilveren Camera schrijven ook dit jaar weer de fotografieopdracht ‘Hilversum Beter Bekeken’ uit. Drie fotografen krijgen de mogelijkheid om hun opdracht uit te voeren en deze in Museum Hilversum te zien hangen. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding van € 2.000, -.

© Saskia van den Boom – 50 Hilversumse Ontmoetingen – Yair

De tijd waarin wij leven is onrustig en onstuimig. Nooit eerder volgden veranderingen elkaar sneller op en nemen maatschappelijke onrust en polarisatie toe. Daarbij staat de onderzoeksfotojournalistiek onder druk, terwijl het juist nu belangrijk is om visuele verhalen te kunnen blijven vertellen. Hierin fungeert de camera als middel om onderliggende tendensen zichtbaar(der) te maken. Daarom slaan Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum de spreekwoordelijke handen ineen om de fotojournalistiek een warm hart toe te dragen.

Oproep

De drie fotografen worden geselecteerd door een commissie, bestaande uit: Marwan Maground (Fotograaf des Vaderlands), Fleur van Muiswinkel (Directeur Museum Hilversum) en Arno Scheepers (Wethouder gemeente Hilversum), op basis van door hun geschreven voorstellen. Nadat er drie fotografen geselecteerd zijn, ontvangen zij de opdracht om in hun beelden het verborgen of zichtbare sociale kapitaal van de stad Hilversum en haar inwoners te laten zien. Het einddoel is een expositie in Museum Hilversum, waarbij deze drie projecten/series gelijkwaardig worden gepresenteerd.

Voor wie?

Deze opdracht is bedoeld voor alle fotojournalisten – zowel beroepsfotografen als eindexamenkandidaten van officiële Nederlandse fotografieopleidingen – die zich aangesproken of geïnspireerd voelen door het thema ‘Hilversum Beter Bekeken’. Je hoeft niet woonachtig te zijn in Hilversum, maar wel in staat zijn om hier aan jouw project te werken binnen de acht weken die hiervoor staan.

Het thema is vrij interpreteerbaar. We willen fotografen de ruimte geven te werken aan thema’s die normaliter onderbelicht of zelfs ongezien blijven, om onderliggende ontwikkelingen zichtbaar te maken. Ga op onderzoek uit en kom met voorstellen die hierbij aansluiten.

Deadline en inzenden

De deadline voor het inzenden is 15 juni 2023. Inzendingen – zowel het geschreven voorstel als een CV en portfolio en/of website – mogen gestuurd worden naar produktie@zilverencamera.nl. Op de website van de Zilveren Camera staat meer informatie over de voorwaarden en selectiecriteria.

‘Hilversum Beter Bekeken’ is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Hilversum.

Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum kijken uit naar je inzending!