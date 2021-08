Museum Flehite in Amersfoort presenteert van 12 december 2021 tot en met 8 mei 2022 de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse meesterschilder Mathias Withoos. De 17e-eeuwse schilder geniet internationale bekendheid om het dramatische, caravaggistische licht in zijn weidse stadsgezichten en gedetailleerde stillevens. In de tentoonstelling ‘Ander Licht op Withoos’, met een oppervlakte van ruim 800 m2, hangen tachtig werken van drie generaties Withoos; van vader Mathias, zijn kinderen én van hedendaags fotograaf en nazaat Hans Withoos.

Bij de tentoonstelling wordt een omvangrijke oeuvrecatalogus gepresenteerd, samengesteld door gastconservator en Mathias Withoos-kenner Albert Boersma. Daarnaast verschijnt er ook een catalogus met het fotografisch werk van Hans Withoos.

Amersfoortse schildersfamilie

Mathias Withoos is de bekendste schilder uit Amersfoort in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Als oudste zoon van bombazijnwerker Jan Withoos kreeg hij met zijn echtgenote Wendelina van Hoorn acht kinderen, waarvan er vier door Mathias werden opgeleid om het schildersambacht te leren: Johannes, Pieter, Alida en Frans.

Historische context

De gelaagde tentoonstelling geeft een representatief overzicht van het indrukwekkende oeuvre van Mathias Withoos en ook een beeld van het werk van zijn schilderende kinderen. De presentatie van de olieverfschilderijen en verfijnde, lichtvoetige gouaches is van een uitgebreide historische context voorzien; met schilderijen van tijdgenoten of inspiratoren en oude boeken, maquettes, cartografie en prenten.

Restauratie stadsgezicht

Museum Flehite is in april gestart met het laten restaureren van het 350 jaar oude en monumentale ‘Gezicht op Amersfoort’ van Mathias Withoos. Zijn jonge leerling Caspar van Wittel werkte daar in 1671 mogelijk aan mee. Het grootste stadsgezicht van Nederland (ruim 2 x 4 meter) is op de tentoonstelling weer te zien in het licht en met de heldere kleuren zoals Withoos het imposante werk ooit heeft geschilderd.

Schilder Mathias Withoos

Mathias Withoos (Amersfoort, 1627 – Hoorn, 1703) volgde een schildersopleiding bij bouwmeester en kunstschilder Jacob van Campen. Voor verdere studie en inspiratie vertrok hij rond zijn twintigste als meesterschilder naar Rome. Na enkele jaren keerde hij terug naar Amersfoort en vluchtte in het Rampjaar 1672 met zijn gezin naar Hoorn. Mathias was een zeer gelovig en belezen man met veel kennis over flora, fauna en de symboliek van vergankelijkheid. Tot zijn specialismen als fijnschilder behoren vanitasschilderijen, bosstillevens (sottobosco’s), lusthoven en italianiserende landschappen. De focus op licht en donker hielp hem de verbinding tussen hemel en aarde te illustreren. De verborgen boodschappen in de schilderijen vormen stof tot nadenken.

Fotograaf Hans Withoos

Hans Withoos (Son en Breugel, 1962) volgde een opleiding textielvormgeving en fotografie aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Hij fotografeert al ruim dertig jaar en exposeert veelvuldig en internationaal. De kunstenaar is een romanticus en verhalenverteller met een grote fascinatie voor schoonheid in al haar aspecten. Zijn fotografische schilderijen weerspiegelen een vervreemdende esthetiek. In de serie ‘Withoos meets Withoos, The People’ herinterpreteert de fotograaf de schilderkunst van zijn verre voorvader Mathias en voegt daar mensen en leven aan toe. Daarbij combineert hij stillevens en stadsgezichten met eigen, surrealistische beelden en wordt de vergankelijkheid in een ander licht geplaatst. In het kleurrijke werk spelen diversiteit en inclusiviteit een prominente rol. De door hem speciaal ontworpen stoffen zijn gebaseerd op de werken van zijn voorouders en verwerkt in de kleding van de modellen.

www.museumflehite.nl