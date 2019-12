Museum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 21 maart tot en met 30 augustus 2020 de tentoonstelling ‘Streetlife‘. Het fotografiemuseum toont kleurrijk werk van de Amerikaanse fotograaf Jamel Shabazz en zwart-wit portretten van de Nederlandse fotograaf Hans Rietveld. De straatfotografie markeert de jaren ’60, ’70 en ’80. Tijdens de tentoonstelling wordt ook een nieuw fotoboek van Shabazz gelanceerd.

Jamel Shabazz – The Righteous Brothers, NYC 1981Jamel Shabazz geniet internationale bekendheid als documentaire-, straat-, mode- en portretfotograaf. Hij fotografeert het bruisende straatleven in New York al sinds 1980. Naast muzikanten heeft hij het alledaagse leven op straat en in de metro geportretteerd. In het monumentale museum zijn circa vijftig foto’s te zien. De tentoonstelling ‘Streetlife’ richt zich op zijn fotografie uit de jaren ’80. Bezoekers kunnen op platenspelers zelf bijpassende muziek draaien. Gastcurator van de expositie is de Duitse galeriehouder Bene Taschen.

In de tentoonstelling worden 25 zwart-wit foto’s van Hans Rietveld gepresenteerd. Met zijn camera legde hij het straatleven vast; in zijn geliefde stad Maastricht, Parijs of waar hij ook was. Rietveld fotografeerde altijd mensen in ogenschijnlijk gewone omstandigheden. De nostalgische beelden zijn vooral uit de periode 1965-1975.

Museum aan het Vrijthof organiseert een randprogramma voor onder meer studenten fotografie. Tijdens de expositie wordt ook samengewerkt met festival The Notorious IBE in Heerlen.

© Jamel Shabazz – Rude Boy, Brooklyn, NYC 1981

Jamel Shabazz (New York, 1960) groeide op in Brooklyn en is al 45 jaar actief als fotograaf. Zijn iconische foto’s zijn veelvuldig gepubliceerd en gebundeld in negen monografieën. Daarnaast is zijn autonome werk opgenomen in de collecties van musea als het Whitney Museum of American Art (New York), The Bronx Museum of the Arts (New York) en het Smithsonian National Museum of African American History & Culture (Washington). In 2018 ontving Shabazz een Gordon Parks Foundation Award.

Hans Rietveld (Den Haag, 1942) volgde een grafische opleiding aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht waar hij sinds 1970 woont. Hij combineerde zijn werk als graficus met fotografie en had een grote interesse en nieuwsgierigheid in mensen. Voor de fotograaf waren Johan van der Keuken en Ed van der Elsken belangrijke tijdgenoten en inspiratoren.

