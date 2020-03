Vanwege de uitbraak van het corona virus zijn in heel Nederland de musea gesloten, dus ook alle fotomusea en vele fotogaleries. Ook zijn alle evenementen met meer dan 100 personen op het gebied van fotografie afgelast. De Professional Imaging Beurs gaat niet door. De Rijksoverheid schrijft op haar website: ‘Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea.’



Professional imaging

Professional Imaging is afgelast. Gelet op de extra maatregelen rondom het Covid-19visrus zijn wij ook genoodzaakt de aanstaande editie van Professional Imaging, welke gepland staat op 28-29-30 maart aanstaande af te gelasten. Het bestuur buigt zich op dit moment over een mogelijke alternatieve datum in het besef dat dit gen eenvoudige opgave is.

Het Nederlands Fotomuseum

Per ingang van 13 maart 2020 is het Nederlands Fotomuseum gesloten tot 1 april 2020. Het Fotomuseum volgt hiermee de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea. Dit verbod geldt tot 1 april 2020.

Fotomuseum Den Haag

Fotomuseum Den Haag en GEM, museum voor actuele kunst zijn t/m 6 april in verband met de Corona-maatregelen van de overheid gesloten.

Premier Mark Rutte liet op donderdag 12 maart weten dat per direct evenementen met meer dan honderd bezoekers verboden zijn en afgelast dienen te worden. Dit geldt ook voor locaties waar meer dan honderd mensen komen, zoals musea en theaters.

Geboekte rondleidingen zijn hierbij geannuleerd en kunnen via reserveringen@kunstmuseum.nl opnieuw ingepland worden, evenals alle educatie-activiteiten.

Foam

Coronavirus maatregelen. Foam is tijdelijk gesloten. In lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid met betrekking tot het coronavirus is Foam tijdelijk gesloten voor publiek. Alle geplande evenementen zijn t/m 31 maart 2020 geannuleerd. Foam neemt geen e-tickets retour. Uw e-tickets zijn nog het hele jaar geldig. Als u geboekt heeft voor een (groeps)bezoek of workshop in de komende periode kunt u contact met ons opnemen voor een nieuwe boeking wanneer we weer open gaan. Houd onze website in de gaten voor de laatste informatie. Wij hopen u binnenkort weer te kunnen verwelkomen in Foam.

Zilveren Camera

De jonge fotografie-talenten van de Zilveren Camera Junior Fotowedstrijd kregen vanmiddag te horen wie er heeft gewonnen en dus de winnaars zijn van de Zilveren Camera Junior 2020. Een feestelijk moment, weliswaar via socials want door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kwam de uitreikingsbijeenkomst te vervallen.

Er kon worden ingezonden in twee leeftijdscategorieën, t.w: 10-13 jarigen en 14-18 jarigen. De oudsten zijn beoordeeld door een jury bestaande uit Marcel Molle (fotograaf en directeur Zilveren Camera) Marijn Fidder (fotograaf en winnaar van de categorie Documentair binnenland met een serie over kinderkanker) en Veronique Jansen (fotograaf en medewerker Museum Hilversum). De jury voor de 10-13 jarigen bestond uit tien leden van de kindergemeenteraad van Hilversum onder leiding van kinderburgemeester Lise van der Ploeg.

Pennings Foundation

In verband met het coronavirus is Pennings Foundation gesloten voor het publiek tot en met 31 maart. Door de deuren tijdelijk te sluiten nemen we onze verantwoordelijkheid en hopen we bij te dragen aan het tegengaan van verdere verspreiding van het virus. De geplande activiteiten in deze periode vinden geen doorgang: Finissage expositie Ephemeral Photographs van Willem Popelier op 21 maart. Talent wall #3 – Fieke van Berkom Portfoliobeoordelingen op 21 maart Fotoboekenbeurs op 22 maart De geplande exposities van J&B, Inge en Martin Riebeek en Mirte van Duppen worden verplaatst naar een later tijdstip dit jaar.

Huis Marseille

De opening Viviane Sassen – Venus & Mercury op 14 maart 2020 in Huis Marseille was afgelast. Vanwege de meest recente richtlijnen van de regering met betrekking tot het coronavirus kan de opening van de tentoonstelling Venus & Mercury van Viviane Sassen op zaterdag 14 maart helaas niet doorgaan. Huis Marseille is tot en met 31 maart 2020 gesloten. Zie onze website www.huismarseille.nl voor updates en meer informatie. Wij kijken ernaar uit u binnenkort weer te verwelkomen bij Huis Marseille.

Ravenstein Gallery

Having closely followed the news we have made the decision in consultation with Mariken Wessels to postpone the official opening tomorrow. Since the exhibition is ready anybody who is in the neighbourhood and wants to visit the show is most welcome. An update will follow with a new date for the opening.

Kahmann Gallery

Dear friends, As you understand, no activities and events with more than 100 participants / visitors may be organized until April 1. Therefore, we unfortunately have to move our 15th anniversary party to a later date. We will keep you informed of new developments. With regard to this Coronavirus epidemic, we would also like to inform you that Kahmann Gallery has adopted all the necessary measures, in compliance with the latest Government regulations and warnings, to protect the health of people working within the firm, and we are consequently ensuring that all services can continue through a system of smart working. We would like to assure all our clients and partners that we can all be reached by email and can respond to enquiries and requests as usual. If there should be any changes to the current situation, we will inform you promptly.

