Professioneel flitsen op locatie was nog nooit zo makkelijk als nu. Flitsers als de vorig jaar geïntroduceerde Profoto B10, de nieuwe Elinchrom ELB 500 TTL en de Godox AD200 combineren de kracht en mogelijkheden van studioflitsers met het gemak van compactflitsers. En dat allemaal in een handzame verpakking. Dat is niet alleen goed nieuws voor de high end fotograaf die met zijn apparatuur de hele wereld over vliegt, maar ook voor bruidsfotografen die op zoek zijn naar mooier, zachter licht. Of architectuurfotografen die grote ruimtes moeten uitlichten. Of fashionfotografen die graag tegen de zon in schieten.

Het is een oude fotowijsheid dat mooi licht de helft is van een goede foto. Mooi licht, dat moet je kunnen zien als fotograaf. Of kunnen maken. Vroeger had je daarvoor studioverlichting nodig. En generatoren voor het opwekken van de stroom. Een aantal merken maakten ook krachtige, maar zware, accugevoede powerpacks. Wie daar geen zin in had, deed het op de strobist-manier: met kleine compactflitsertjes en aparte zenders, ontvangers, adapters en een parapluutje op een statiefje. Strobist-fotografie is nog steeds populair onder fotografen die hun eerste stappen zetten op het gebied van fotografie met losse flitsers of fotografen die heel mobiel moeten zijn. Het is dankzij radiografisch gestuurde compactflitsers een stuk makkelijker geworden, maar het gebrek aan vermogen blijft toch een handicap. De afgelopen jaren zijn er prachtige alternatieven op de markt gekomen die veel krachtiger zijn dan compactflitsers, en die bijna even handzaam zijn.

Elinchrom

Het eerste merk dat met een echt krachtige en toch compacte locatieset op de markt kwam, was Elinchrom. De Quadra van Elinchrom betekende in 2010 een revolutie op het gebied van flitsen op locatie. Het systeem bestond uit een lichtgewicht generator, niet groter dan een A4’tje, waar twee superlichte kopjes op aangesloten konden worden. Die kopjes hadden een eigen bajonet en accessoires. Via een adapter konden ook alle grote Elinchrom lichtvormers op deze kopjes worden aangesloten. De Quadra is de afgelopen jaren diverse malen vernieuwd en het nieuwste model is de ELB 500 TTL.

Godox

Godox is een merk dat sterk in opkomst is. Dat heeft voor een deel met de lage prijs te maken en voor een deel met bijzondere mogelijkheden en innovatie. Tegelijk schuwt Godox naar goed Chinees gebruik het kopiëren van andermans succesvolle concepten niet. Een bijzondere flitser die voor locatiefotografen heel interessant is, is de AD200. Deze platte flitser is nauwelijks groter dan een flinke compactflitser en weegt nog geen kilo, maar is met een vermogen van 200 Ws wel zo’n vier keer sterker.

Profoto

De accugevoede B1 en B2 flitsers van Profoto zijn al jaren geliefd bij locatiefotografen. De kracht van de flitsers zit onder meer in de eenvoud van het besturingssysteem van Profoto, de TTL mogelijkheden zoals HSS-flitsen en de optie om na een TTL-flits gemakkelijk over te schakelen naar handmatige instelling met behoud van het vermogen van de TTL-flits. De B1 is een stevige monobloc met 500 Ws vermogen, de B2 een generatortje van 250 Ws waar twee kleine kopjes op passen. Op de laatste photokina introduceerde Profoto een nieuw model: de B10. Deze compacte monobloc van 1,5 kg levert 250 Ws en beschikt over een krachtig instellicht met variabele kleurtemperatuur.

