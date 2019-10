next

Vanaf 18 oktober is er in het Stadsarchief een unieke tentoonstelling te zien, Modern Perspectives, over fotografie en film in de jaren twintig en dertig. Film was destijds een totaal nieuwe kunst, waarin de suggestie van beweging levensecht lijkt en tijd een extra dimensie toevoegt. Die nieuwe kunst was van grote invloed op de fotografie. De tentoonstelling biedt een breed panorama van fotografische en filmische creativiteit. Originele foto’s van 35 internationaal bekende fotografen en een selectie van filmfragmenten geven een indringend en veelzijdig beeld van Amsterdam tijdens het interbellum.

We zien Amsterdam als een stad van voortdurende veranderingen, een moderne stad waar het leven sneller gaat. Foto en film waren de ideale media om die dynamiek te laten zien. Er zijn foto’s en films te zien van Joris Ivens, Germaine Krull, Erwin Blumenfeld, Eva Besnyö, John Fernhout, Mark Kolthoff en vele anderen. Het is een internationaal gezelschap waaronder veel emigranten en naar verhouding ook veel vrouwen. Ze deelden lief en leed én beïnvloedden elkaar in nieuwe toepassingen van de film- en fotocamera.

Eva Besnyö : “Het was eigenlijk de bevrijde camera. Het was of je je ogen voor het eerste opendeed.”

Er is een uitvoerig programma met films, lezingen en gesprekken.

19 oktober, Vrouwelijke fotografen tijdens het Interbellum, lezing Maand van de Geschiedenis.

27 oktober, Zeemansvrouwen, Henk Kleinman (1930), film met inleiding.

2 november, Modern Perspectives tijdens de Museumnacht Amsterdam.

3 november, Amsterdam in de film tijdens het interbellum. Met Rommy Albers, senior curator Eye Filmmuseum, interview.

24 november, De ballade van den hoogen hoed, Max de Haas (1936) en enkele korte films, film met inleiding.

15 december, Exil-fotografen in Amsterdam tijdens het interbellum. Met kunst- en fotohistoricus Flip Bool, interview.

29 december, Berlin, die Sinfonie einer Groβstadt, Walter Ruttman (1927), film met inleiding.

26 januari, Komedie om geld, Max Ophuls (1936), film met inleiding.

Podcast

Caspar Stalenhoef presenteert vier podcasts over Modern Perspectives. In elke aflevering bespreekt hij een thema met een foto- of filmkenner: Anneke van Veen, Bernadette van Woerkom, Chris Teerink en Rommy Albers.

De podcasts geven achtergrondinformatie over de foto’s, de fotografen, de tijd en vooral de schoonheid van de beelden.

Tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam i.s.m. Eye Filmmuseum

18 oktober 2019 – 16 februari 2020, Stadsarchief Amsterdam

Boek

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide publicatie met 200 illustraties in kleur en zwart wit bij uitgeverij THOTH, geschreven door conservator fotografie Anneke van Veen. Het boek bevat vele nog onbekende foto’s van fotografen uit de interbellum periode. Er zijn foto’s opgenomen van onbekende fotografen, waaruit blijkt dat niet iedereen in die tijd ’naam’ maakte. Het boek is mooi vormgegeven en goed gedrukt. Ook bevat het een uitgebreide documentatie van de gepubliceerde foto’s.

Modern Perspectives. Foto en Film Amsterdam 1920-1940 AUTEUR(S) Anneke van Veen TAAL Nederlands BINDWIJZE Gebonden FORMAAT 22 x 27,5 cm OMVANG 240 pagina’s ILLUSTRATIES Met 200 illustraties in kleur en zwart wit VERSCHENEN Oktober 2019 ISBN 978 90 6868 789 7 PRIJS € 29,95

Informatie over het boek bij de uitgever Thoth