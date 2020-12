Op 9 december aanstaande verschijnt het langverwachte koffietafelboek Error in Truth van fotograaf Martin Sweers. Het boek is het resultaat van een zeer persoonlijk project, ontstaan tijdens zijn burn-out.

Als fotograaf Martin Sweers last krijgt van angsten, nervositeit en hypochondrie heeft hij in eerste instantie niet door wat er met hem aan de hand is. Later zal blijken dat hij kampt met een burn-out. Hij wordt belemmerd in zijn dagelijkse bezigheden, is bang om alleen te zijn en durft amper de deur nog uit. “Wat zou er gebeuren als je niet luistert naar je hoofd, maar naar je hart?” Door deze woorden van zijn vrouw stapt hij tijdelijk af van het maken van modebeelden en daarmee laat hij het gevoel van moeten presteren los. Intuïtief richt hij zich op het vastleggen van een ander soort schoonheid: die van verkoolde bloemen. Want, zo legt hij uit: “Zowel modellen als bloemen verdienen een podium. En allebei zijn ze je aandacht waard om het verhaal te zien dat ze je willen vertellen.”

Door de bloemen in een luchtdichte container te plaatsen en de buitenkant te verhitten, ontstaat een proces van verkoling. Door dit zo precies mogelijk te timen blijft de bloem na verbranding zoveel mogelijk intact. Tijdens dit proces staan voor de fotograaf een aantal vragen centraal: wanneer is het vuur te heet of te koud? Welke container werkt het beste? Hoe lang moeten de bloemen in het vuur gehouden worden? Hoe lang moeten ze afkoelen voordat de container opengemaakt kan worden en de bijkomende zuurstof niet alsnog een vlam ontwikkelt, waardoor het object wordt vernield? Het gehele proces van verbranden, verzamelen, fotograferen, contemplatie en herhaling ervaart hij als een mantra, dat leidt tot het ontwikkelen van zijn intuïtie. Door zoveel tijd met de bloemen door te brengen en zo fijntjes voor ze te zorgen, begint hij een nieuwe waarheid te zien. Dat de dieptepunten in je leven net zo goed een cadeau kunnen zijn, omdat je van daaruit alleen maar kunt groeien. Pas als het laatste beeld van het boek is geschoten, beseft de fotograaf dat het boek niet draait om de bloemen, maar om zijn eigen verhaal. “Dit verhaal illustreert voor mij het overwinnen van angst en je te richten op liefde.”

Het resultaat van zijn werk is nu gebundeld in het boek Error in Truth, dat hij uitgeeft in een gelimiteerde oplage van 555 stuks. Elk exemplaar is uniek, genummerd, en iedere snede van het boek is voorzien van door rookwalm aangebracht roet in de vorm van een vlam. Het 224 pagina’s tellende boek kost €45 en is te bestellen via www.errorintruth.com

Over de fotograaf:

Martin Sweers (1986) is al meer dan tien jaar fotograaf, gespecialiseerd in mode- en beautyfotografie. Zijn werk wordt gepubliceerd in internationale, gerenommeerde magazines, zoals Harper’s Bazaar Turkije, Elle Duitsland, Vogue Portugal, Grazia Nederland, Elegance en &C. Dit boek is een verzameling van zijn eerste autonome werk. Martin woont in Amsterdam met zijn vrouw Jitske en hun pasgeboren zoon Ezra.