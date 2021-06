De Nederlandse kunstenaar Mischa Keijser (1974) onderzoekt met fotografie de vaak schurende verhouding tussen mens en natuur. Een groot deel van zijn werk bestaat uit landschappen of mensen die zijn afgebeeld in ongemakkelijke situaties.

Een omvangrijke serie nachtfoto’s – waar hij continu aan werkt – heet Protoporphyria, wat verwijst naar een geheimzinnige ziekte die ervoor zorgt dat mensen geen daglicht kunnen verdragen. Keijser begon aan de reeks in 2017. In de afgelopen jaren maakte hij nachtfoto’s in het noorden van Nederland en specifieker nog, in de buurt van Museum Belvédère.



Mischa Keijser is een Nederlandse kunstenaar die voornamelijk gebruik maakt van fotografie. Hij werd opgeleid aan Academie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost in Breda (1993-1999). Sindsdien werkt hij zowel in opdracht als autonoom. In zijn autonome werk onderzoekt Keijser voornamelijk de vaak schurende verhouding tussen mens en natuur. Een groot deel van zijn werk bestaat uit landschappen, Hollandse landschappen. Zo nu en dan maakt hij daarnaast beelden van mensen in ongemakkelijke situaties. Regelmatig laat hij zich daarbij inspireren door zijn persoonlijke leven. In deze werken is duidelijk te zien dat Keijser als jongeman een jaarlang opgeleid werd tot theatertechnicus bij het Hofplein jeugdtheater in Rotterdam.

Mischa Keijser – ‘Protoporphyria’ 25 juni t/m 26 september 2021 (halve grote zaal)



