In het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis heeft Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, vanmiddag de Johannes Vermeer Prijs 2020 uitgereikt aan fotografe en videokunstenaar Rineke Dijkstra. In haar speech prees de minister de ‘koningin van de Nederlandse portretkunst’. Van Engelshoven: “Met iedere foto en elke video biedt jij ons een nieuw perspectief op wat het betekent mens te zijn… Mensen zijn ongrijpbaar. We zijn oneindig gelaagd en complex. En juist die complexiteit, die menselijkheid maak jij op een unieke manier tastbaar… Als jij mensen fotografeert, Rineke, dan verdwijnt het vernis.”



De Johannes Vermeer Prijs is een staatsprijs voor de kunsten. Hij is in 2008 door de regering ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en verder te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van honderdduizend euro, vooral bestemd voor de realisatie van een speciaal project. De eerdere laureaten zijn Pierre Audi, Alex van Warmerdam, Erwin Olaf, Marlene Dumas, Rem Koolhaas, Irma Boom, Michel van der Aa, Steve McQueen, Iris van Herpen, Janine Jansen en Ivo van Hove.

Vanwege de coronapandemie had de uitreiking, die via een livestream te volgen was, deze keer een sober karakter. Met haar serie Almerisa als voorbeeld belichtte Rudi Fuchs Dijkstra’s werkwijze, juryvoorzitter Andrée van Es lichtte las delen uit het juryrapport voor, harpiste Lavinia Meijer speelde twee stukken van Philip Glass en in een gesprek met presentatrice Daphne Bunskoek vertelde Rineke Dijkstra de verhalen achter enkele van haar foto’s.

Op de website van de Johannes Vermeer Prijs staan het juryrapport, de toespraak van de minister, een biografie van Rineke Dijkstra, beeldmateriaal en een overzicht van haar solotentoonstellingen