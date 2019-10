next

William Rutten fotografeert al meer dan dertig jaar de groten der aarde in de muziek- en entertainmentwereld. Al die foto’s bewaart hij zorgvuldig, omdat hij weet dat die ooit weer opgevraagd kunnen worden. Is het niet bij leven van de artiest, dan wel na diens overlijden. Om er zeker van te zijn dat hij ze niet per ongeluk kwijtraakt, kiest Rutten voor LaCie.

door Redactie

Rutten begon op twaalfjarige leeftijd met concertfotografie, maar merkte al snel dat hij vaak dezelfde foto’s maakte als zijn collega’s. Daarom richtte hij op zijn achttiende bij tv-shows en festivals een mobiele studio in. Het bleek doodsimpel om artiesten binnen te krijgen en hij kon zijn beelden wereldwijd verkopen.

Het belang van goede opslag

Dat wil niet zeggen de opnames altijd even gemakkelijk waren. Zo kreeg hij van Al Pacino niet meer dan één minuut voor een shoot. Rutten: “Na drie beelden vroeg hij: Je hebt het nu zeker wel?” En ja, eigenlijk stond het er wel op. Het is materiaal waar Rutten zuinig op is. Hij gooit dan ook geen enkele foto weg.

Het belang van goede opslag leerde hij al vroeg, nadat hij problemen kreeg met zijn eerste, zes maanden oude harde schijf. De oplossing lag in externe schijven en Rutten koos direct voor LaCie. Op een enkele schijf kon hij gemakkelijk een hele shoot zetten. Voor de zekerheid kocht hij er direct twee, om snel een tweede kopie te kunnen maken.

LaCie Rugged Raid Pro

Op locatie werkt Rutten inmiddels met de LaCie Rugged Raid Pro. Dat is een bijna onverwoestbaar opslagmedium met twee ingebouwde harde schijven, 4 TB opslag en een SD-kaartlezer. Hierdoor kan hij nog voor hij weer terug op kantoor is snel twee kopieën maken en heeft hij de zekerheid dat de bestanden veilig zijn, zelfs als een van de schijven een probleem zou hebben.

In de studio kiest hij voor de LaCie Portable SSD als hij bestanden moet kunnen meenemen. Deze kleine en lichte solid state discs met een capaciteit tot 2 TB zijn snel en schokbestendig. Voor het archiveren van zijn opnames werkt Rutten graag met de LaCie 2big RAID. Dit werkstation heeft een capaciteit tot 16 TB en biedt diverse RAID-oplossingen. Desgewenst kunnen beide schijven worden samengevoegd tot een grote, voor maximale opslag.

Rutten kiest ervoor om de schijven elkaar te laten spiegelen, zodat bij een eventuele crash zijn bestanden nog steeds veilig zijn. Niet dat hem dat al overkomen is. LaCie werkt met Seagate IronWolf schijven die gemaakt zijn om te werken met hoge belastingen en extreem bestand zijn tegen trillingen. Bovendien geldt voor alle professionele LaCie-schijven de unieke Rescue Service: als er iets misloopt, brengt het lab in Nederland je data terug.

