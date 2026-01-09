Michel Szulc Krzyzanowski in Salon T06

terug

Op woensdag 21 januari ontvangt Salon T06 de beroemde conceptuele fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski. Dit keer is de spreker niet in levende lijve op CSW Toorop, maar via een satelliet-verbinding te horen en te zien op een mega-scherm in kunstlokaal T06. Salon T06 is een maandelijks programma van gratis cultuur-evenementjes voor leerlingen van CSW Toorop Talent College én algemeen publiek. Iedereen kan er bij zijn.

© Michel Szulc Krzyzanowski, El Triple – Mexico

Michel Szulc Krzyzanowski woont op dit moment in een camper en werkt aan de uitgestrekte stranden van Baja Califonië. De plek waar hij in de jaren ’80 zijn wereldberoemde sequenties maakte. Sequenties zijn groepen van foto’s, die samen fotografische kunstwerken vormen. Fotograaf en organisator van Salon T06, Rob Marinissen herinnert het zich nog goed: “Voor mij, als student fotografie in de tachtiger jaren, kwam het werk van Michel Szulc Krzyzanowski hard binnen. In de klassieke schilderkunst kennen wij tweeluiken en drieluiken. Michel werd bekend met sequenties; series van naast elkaar geplaatste foto’s. De sequenties van Michel Szulc Krzyzanowski waren verkenningen van tijd, ruimte en de aanwezigheid van Michel als fotograaf zelf op verlaten stranden. Voor mij alles waar op dat moment fotografie in essentie over ging.”Naast zijn sequenties werd Michel ook bekend met zijn documentaire en journalistieke werk. Zo volgde hij sinds 1975 in een serie van 7 fotoboeken ‘het ‘meisje van de koekfabriek’ Henny (Arendse) en maakte hij – niet zonder gevaar – reportages in gebieden met politieke spanningen. Een ander project rond ‘human interest’ is zijn boek ‘The Most Beautiful People in the World’. Het boek geeft een kijkje in het leven van mensen over de hele wereld en hun reflecties op hun eigen schoonheid. Op dit moment is Michel Szulc Krzyzanowski vanaf zijn eenzame uitvalsbasis aan de Amerikaanse westkust aan het fotograferen, maar deelt hij op social media ook zijn herinneringen aan een fotografenleven dat een halve eeuw omspant.

Salon T06 ontving al eerder fotografen Jimmy Nelson, Ruden Riemens, Eddo Hartmann, Tara Fallaux en Marinissen zelf. De gastenlijst vermeldt verder zanger en schrijver Rick de Leeuw, singer-songwriter Awkward i, zaalvoetbal international Saïd Bouzambou, pianiste Robijn Tilanus, Broeder Dieleman, ‘foodie’ Marco Adriaanse en studio director van Guerilla Games, Jan-Bart van Beek.

Salon T06: Michel Szulc Krzyzanowski

Woensdag 21 januari 2026, 16:00-17:00 uur

CSW Toorop Talent College / T06

Generaal Eisenhowerlaan 25

4333 BP Middelburg

Toegang is gratis

Link naar Salon T06 Youtube kanaal waar het event wordt gelivestreamd: SalonT06