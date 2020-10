Het bestuur van Stichting de Zilveren Camera heeft Micha Bruinvels aangesteld als directeur ad interim na het vertrek van Marcel Molle.

Met Bruinvels haalt De Zilveren Camera ervaring in huis die nodig is bij de voortzetting van de professionalisering van de stichting. “Micha begeeft zich al jaren in het fotografisch landschap, weet wat er speelt en heeft een hart voor de fotografie. Zijn kennis en kunde, opgedaan in de jaren bij ‘s werelds grootste journalistieke fotowedstrijd (World Press Photo, red.) en zijn prestige, zetten we de komende periode in om de Zilveren Camera nog urgenter en zichtbaarder te maken”, zegt Eva de Vos, bestuursvoorzitter.

Micha Bruinvels (1971) is ruim 18 jaar in dienst geweest bij World Press Photo, onder andere als verantwoordelijke voor de fotowedstrijd. Bovendien was hij initiatiefnemer en ontwikkelaar van Digital Storytelling. Ook produceerde hij het World Press Photo Festival en de prijsuitreiking. De afgelopen jaren is Bruinvels betrokken geweest bij fotoprojecten met betrekking tot 75 Jaar Bevrijding.

De Zilveren Camera is een organisatie die Bruinvels een warm hart toedraagt. “Ik wil de ingezette professionalisering voortzetten, en kijk er naar uit de organisatie te leiden; juist in deze tijden, waarin meer speelt dan alleen corona.”

“De fotojournalistiek heeft momenteel te maken met grote uitdagingen. Met fotografie gaat het geweldig in de huidige beeldcultuur, daarentegen met nieuws- en documentaire fotografen, minder goed. Terwijl, in een tijd waarin iedereen fotograaf of vlogger kan zijn, professionele journalistieke waarden om het nieuws onafhankelijk, fair en waarheidsgetrouw te brengen, onontbeerlijk zijn.”