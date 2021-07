“Mensch, De roeping van Joke Zwanenburg” is een expositie van fotograaf Nike Martens (1979). Sinds haar verhuizing naar Zutphen ontdekt zij een lijn de Zutphense activiteiten. “De overtuiging dat er meer bestaat tussen hemel en aarde blijkt hier springlevend. Veel levens draaien om iets hogers, iets groters. Het is ongrijpbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Overal ontmoet ik mensen die op geheel eigen wijze aan bewustwording werken.”





Krachtige serie

Martens besluit haar fascinatie voor de toewijding aan een hoger doel in beeld te brengen in de fotoserie ‘Mensch’, een vijfluik over inwoners van Zutphen. De roeping van Joke Zwanenburg vormt daarvan het eerste deel. De serie bestaat uit krachtige zwart-witfoto’s in een mix van documentaire en portretfotografie. Ruim twee jaar volgde de fotograaf de Zutphense Joke Zwanenburg, die paardrijlessen geeft. Martens: “Ik ben geboeid door Jokes gedrevenheid en de vanzelfsprekendheid waarmee ze op geheel eigen wijze haar lessen geeft. Wat zij doet kun je volgens mij nergens leren. Joke zet iemand op een paard en ziet naar eigen zeggen ‘waar de energie niet kan doorstromen’. Vervolgens weet ze wat er moet gebeuren om de mens op het paard weer in beweging te krijgen en gaat aan de slag.”

Puur en ongekunsteld

Martens’ stijl van fotograferen is puur en ongekunsteld. Ze schiet het liefst waarachtige portretten, waarbij eerlijkheid en oprechtheid in de blik centraal staan. Voor Martens is er niets mooiers dan het moment tijdens het fotograferen dat alles samenvalt en de kracht en diepte van een persoon in het beeld naar voren komen. De magie van dit ogenblik maakt haar nieuwsgierig naar elke nieuwe ontmoeting.

Voor de ‘mensch’ die Nike Martens in deze serie portretteert maakt het geen verschil of hun aandeel klein is, of groots en meeslepend. Dag in dag uit wijden ze hun leven aan hun roeping. Wat het teweegbrengt is onzichtbaar, desondanks vertrouwen de mensen in deze serie op de zin van hun inspanningen. Dat is wat Martens fascineert en bewondert: “Dit is gewoon wat ze te doen hebben in het leven. Misschien is hun bijdrage een druppel op een gloeiende plaat, misschien verandert het iemands leven.”

‘Mensch’ De roeping van Joke Zwanenburg is deel I van een vijfluik en is te zien van 1 juli t/m 31 augustus in het Museumcafé en -lounge van Musea Zutphen tijdens de Fotozomer Zutphen.