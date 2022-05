De Memory Master Tree Installation bestaat uit zes werken gedrukt op dunne zijden uit de analoge serie Memory Master. Deze serie vertegenwoordigt poëtische fotowerken die de herinneringen verbeelden van wat in gedachten overblijft van plaatsen waar je ooit geweest bent. Het geheugen is meestal niet heel precies en gedetailleerd waardoor herinneringen kunnen werken als een nabeeld, soms versluierd met flarden. De mysterieuze impressionistische beelden roepen een atmosfeer op van verdwijnende herinneringen.

Met Memory Master Tree Installation concentreert Wessels zich op afbeeldingen uit haar serie Memory Master waarin bomen centraal staan. Details van de bomen zijn nauwelijks waarneembaar toch toont elke boom een eigen aard. Deze installatie speelt met het idee dat herinneringen door de bomen kunnen worden gevangen als getuigen van wat er is gebeurd. De foto’s zijn gedrukt op grote vloeiende delicate zijden stoffen die in beweging worden gezet door ventilatoren. De wapperende rafelige zijden doeken benadrukken het fragiele, vluchtige en schilderachtige karakter van de werken.

Sinds 1988 maakt Jacquie Maria Wessels deze Memory Masters met een analoge 35mm camera. Vooral van bijzondere plekken tijdens haar vele reizen over de hele wereld maar ook dichter bij huis, al blijft de geografische context van de scènes onbepaald. De werken in de installatie zijn gemaakt in Nikko Japan 2018, Sicilië Italië 2012 , Rotterdam Nederland 2012, Capri Italië 2016 en Kaapstad Zuid-Afrika 2019.

Het werk van Jacquie Maria Wessels wordt wereldwijd tentoongesteld en bevindt zich in de collectie van verschillende musea waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam (NL), Huis Marseille – Museum voor Fotografie in Amsterdam (NL) en het Surinaams Museum in Paramaribo (SR), als wel in privécollecties.

Inside the outside

De tentoonstelling Inside the outside – pioneers in lens-based media onderzoekt met werk van 16 kunstenaars de relatie tussen mens en natuur door de lens van de camera. We houden immers van de natuur – we vieren en verheffen haar – maar we zien ook hoe de mens haar aantast en verwoest.

Inside the Outside heeft zijn oorsprong in het werk van Richard Tepe (1864-1952), een van de eerste natuurfotografen in Nederland en met werk vertegenwoordigd in de collectie van CODA Archief. Zijn analoge foto’s worden omringd door het werk van 15 hedendaagse kunstenaars die de schoonheid en kracht van de natuur tonen en onze omgang met en verhouding tot de natuur onderzoeken, bevragen en bekritiseren.

Deelnemend kunstenaars: Betweentwohands, melanie bonajo, Lex ter Braak, Eelco Brand, Elspeth Diederix, Alexandra Hunts, Ellen Kooi, Anouk Kruithof, Jan Robert Leegte, Natascha Libbert, Awoiska van der Molen, Erwin Olaf, Daan Paans, Jaap Scheeren, Richard Tepe, Jacquie Maria Wessels.

Inside the outside – pioneers in lens-based media

1 mei – 25 september 2022

