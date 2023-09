Mathieu Asselin wint Meijburg Kunstprijs 2023

terug

De Franse fotograaf Matthieu Asselin is op 21 september 2023 tijdens een speciale ceremonie bij Unseen Amsterdam gekroond tot winnaar van de prestigieuze Meijburg Kunstprijs 2023.

© Matthieu Asselin

De Meijburg Kunstcommissie 2023, met als thema milieu, is een invloedrijke prijs die in samenwerking met Unseen wordt uitgereikt. De prijsuitreiking vond plaats in de betoverende setting van Westerliefde, een zaal gelegen binnen het Westergas complex, onderdeel van Unseen’s infrastructuur. Deze betoverende ruimte werd ter beschikking gesteld door Unseen’s jarenlange partner KPMG Meijburg & Co. en bood onderdak aan een tentoonstelling met het werk van de kunstenaars die waren genomineerd voor de Meijburg Kunstcommissie, evenals een ruimte gewijd aan informele uitwisselingen tussen kunstenaars en een bar. Deze bruisende ruimte dient als toevluchtsoord voor het publiek en biedt een plek voor ontspanning, verrijkende gesprekken en presentaties, maar ook als ontmoetingsplaats voor de vele mecenassen die aan Unseen verbonden zijn.

Matthieu Asselin, geboren in 1973 in Frankrijk, kreeg in 2017 veel erkenning met de publicatie van zijn grote werk “Monsanto: een fotografisch onderzoek”. Dit project ging dieper in op de controverses rond de landbouwgigant Monsanto en werd al snel alom geprezen, wat hem talrijke prijzen en internationale erkenning opleverde. Asselins artistieke benadering benadrukt de gezamenlijke inspanningen van de vele mensen die bijdragen aan zijn projecten en bevordert een breder en kritischer discours over de schandalen die hij onderzoekt, dat verder gaat dan het domein van de fotografie, zoals in zijn samenwerking met onderzoeker en curator Sergio Valenzuela Escobedo. Met een soortgelijke impuls en innovatieve visuele strategieën gaat zijn huidige project ‘True Colors’ in op het Dieselgate-schandaal dat de auto-industrie in 2015 op zijn grondvesten deed schudden.

Asselins nieuwste werk wordt gekenmerkt door een bijzondere rust, met een reeks vredige natuurlijke landschappen die zijn ontleend aan autoverkoopbrochures. Het belicht hoe deze landschappen worden gebruikt om motorvoertuigen te promoten en benadrukt hoe milieuvervuilende stoffen diep in de natuur zijn geworteld. Deze geleende landschappen worden minutieus gezeefdrukt op stalen platen met inkt uit de uitlaatgassen van dieselauto’s. Vervolgens worden ze gecoat met autolak. Daarna worden ze gecoat met autolakken, waarbij elke kleur toevallig vernoemd is naar kostbare ecosystemen. Een met dennenbomen omzoomd meer is bijvoorbeeld ondergedompeld in ‘Montana Green’ van Volkswagen, een ongerepte bergtop is versierd met ‘Glacier Blue’ van Renault en een woestijnlandschap is ondergedompeld in ‘Arizona Sun’ van BMW.

Hoewel de meeste onderwerpen van Asselin voortkomen uit een proces van onderzoek en creatie, manifesteren ze zich uiteindelijk in een verscheidenheid aan artistieke vormen, of het nu gaat om tentoonstellingen, boeken of een combinatie daarvan. Deze artistieke ruimtes spelen een cruciale rol in het effectief communiceren van de resultaten van haar artistieke werk.

De presentatie van Asselins gloednieuwe serie, getiteld ‘True Colors’, in galerie De Ravestijn tijdens Unseen markeert het wereldwijde debuut van deze tentoonstelling en biedt het publiek een unieke en stimulerende artistieke ervaring.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de galerie: info@theravestijngallery.com