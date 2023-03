Masterclass Portretfotografie in Italië

terug

In Umbrië dompelt Duco de Vries een select groepje gevorderde amateurfotografen – minimaal 6, maximaal 9 – vijf dagen lang volledig onder in de kunst van de portretfotografie.

De hele dag staat De Vries tot hun beschikking, geeft hij ze uitdagende praktijkopdrachten, spijkert hij hun theoretische kennis bij, begeleidt ze in persoonlijke leerdoelen en overspoelt hij hen met handige tips. Wat het ene moment in de theorie aan bod komt, wordt diezelfde dag direct in praktijk gebracht. Door op deze manier samen met een kleine groep in een totaal andere omgeving te verblijven doen de fotografen heel veel kennis op in korte tijd. ‘Alsof ik twee jaar Academie in vijf dagen heb afgerond’, zo beschreef een van de deelnemers de persoonlijke begeleiding en intensieve aanpak van De Vries.

Het maken van een goede portretfoto is meer dan alleen de camera scherp stellen en de juiste belichting toe te passen. Volgens De Vries kun je als fotograaf pas écht een waarachtig portret maken, als je oprecht open staat voor degene die je portretteert. En, misschien nog wel belangrijker, als je je laat meevoeren door het moment zelf. ‘Als je verwachtingen loslaat en durft te improviseren, dan volgt dé foto vanzelf’, aldus De Vries.

Meer weten over deze Masterclass Portretfotografie in Umbrië, Italië?

Een heerlijk verblijf te midden van prachtige olijfbomen en met een groot zwembad voor je neus, samenwerken met creatieve collega’s en leren van een bevlogen docent met een schat aan ervaring? Voor dit jaar zijn er nog 2 plekken beschikbaar. Schrijf je dus snel in voor dit jaar, of meld je vast aan voor de Masterclass 2024!

Kijk op www.casasancarlo.com voor alle foto’s van voorgaande Masterclasses en het inschrijfformulier. Kijk op www.ducodevries.nl om kennis te maken met Duco’s eigen werk – hier is ook meteen zijn boek te bestellen. Voor meer info kun je ook altijd emailen met: duco@ducodevries.nl of klaartje@casasancarlo.com

Over de docent: Duco de Vries is al 30 jaar werkzaam als fulltime zelfstandig fotograaf en 25 jaar docent aan de Fotoacademie. Eind 2022 presenteerde hij zijn nieuwste fotoboek getiteld ‘De Ontmoeting’, die zijn persoonlijke benadering van de portretfotografie laat zien.