Masterclass ‘Het Fotoproject’ in Amsterdam

In een driedaagse masterclass (april/juni 2026) duikt fotografe Marieke van der Velden – samen met een kleine groep van max zeven deelnemers – diep in de wereld van de verhalende fotografie. Deelnemers leren hoe je een persoonlijk of maatschappelijk onderwerp verbeeldt tot een krachtig en boeiend fotoproject, én hoe je dat vervolgens daadwerkelijk de wereld in brengt.

De masterclass vindt plaats in Marieke’s atelier/kantoor in Amsterdam. Naast intensieve persoonlijke begeleiding biedt het programma een flinke dosis inspiratie en praktische inzichten in wat wel en wat juist niet werkt in fotoprojecten. Ook geeft Marieke een openhartige inkijk achter de schermen van haar eigen projecten, worden impactvolle projecten van collega-fotograferen besproken, en werken deelnemers actief aan het (verder) ontwikkelen van hun eigen projectplan. Rond het middaguur is er steeds een heerlijke versbereide lunch.

Reviews: “Duidelijke opdrachten en heldere uitleg, zodat je project groeit. Gul met vak-info, én met humor” – Paul. “Zoveel geleerd over portfolio-reviews, open calls, en het benaderen van beeldredacteuren” – Axel. “Het maken van een projectplan heeft mij erg geholpen om richting te houden” – Roel. “Mijn project zat echt vast maar door de enorme berg inspiratie die Marieke gaf ging het weer stromen” – Sanne.

Marieke werkt sinds 2000 als fotografe voor diverse media, NGO’s, bedrijven en reclamebureaus. Voor organisaties als UNICEF reisde ze meer dan 50 keer de wereld over om hun projecten vast te leggen. Deze ervaringen vormden de basis voor haar eigen projecten zoals oa ‘The Island of All Together’ en ‘Children of the Labyrinth’, die ze samen met filmmaker Philip Brink maakte. Alle projecten zijn verschenen in toonaangevende internationale media, en werden vijf keer bekroond bij de Zilveren Camera – waaronder tweemaal de Prijs voor Storytelling.

Meer informatie over de Masterclass, reviews van vorige deelnemers en hoe je je kunt aanmelden vind je op deze pagina.