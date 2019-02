next

Met trots presenteert Professional Imaging op deze jubileumeditie de Amerikaanse meesterfotograaf Chris Knight. De masterclasses “Finding Rembrandt: Shoot like the Old Masters” en “The Low-Key Portrait” zijn een must voor fotografen die hun portretten meer willen laten opvallen.

Bestel hier voor slechts tien euro je ticket voor Professional Imaging Experience: www.professionalimaging.nl Daarmee heb je toegang tot de Masterclasses van Chris Knight en de meer dan zeventig andere masterclasses, lezingen en workshops.

Chris Knight is een expert in dramatische lichtvoering. Met een paar handige ingrepen leert hij je hoe je een saai en braaf portret snel meer zeggingskracht kunt geven, met meer plasticiteit en diepte. Elke fotograaf kan met zijn tips zijn aanpak verbeteren en zijn portretten er meer uit laten springen. In zijn masterclasses laat Chris zijn workflow zien van opname tot adembenemend resultaat. Aan de hand van lichtvoering, pose, achtergrond, opstelling van de lichtbronnen toont hij hoe je een fris en opvallend resultaat kunt behalen met een onderwerp dat vaak uitgekauwd lijkt.

Niet alleen laat hij zien hoe je met lichtvoering de beste opname kunt krijgen; hij is bovendien een meester in uitgekiende beeldbewerking, waarmee hij het effect van de opname op adembenemende wijze weet te optimaliseren.

Professional Imaging Experience vindt plaats op

23-24-25 maart 2019 in De Loods te Nijkerk.

www.professionalimaging.nl