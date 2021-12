next

Ben je professioneel fotograaf en wil je met de kennis en adviezen van Carl De Keyzer een stap maken in je ontwikkeling? Schijf je dan in voor de tweedaagse masterclass op maandag 10 januari en maandag 24 januari 2022. Beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur.

De masterclass bestaat uit 2 sessies. De eerste dag vertelt Carl De Keyzer vooral over zijn werk. Tussendoor is er gelegenheid tot vragen stellen. De tweede dag is volledig gewijd aan het werk van de deelnemers, waarbij vragen gesteld kunnen worden, ook op technisch gebied.

Inschrijven kan via de website

https://www.penningsfoundation.com/events/masterclass-carl-de-keyzer-2022-01-10-10-00

Congo Connecting

11.12.2021 – 26.02.2022 (gesloten tot 14 januari 2022)

In de expositie ‘Congo Connecting’ wordt een selectie foto’s uit de serie ‘Congo’ (2010) van Carl De Keyzer opnieuw getoond. Welke impact hebben deze foto’s vandaag de dag? Kijken we nu anders naar ons koloniale verleden en zijn we ons meer bewust van de gevolgen die dat heeft gehad en nu nog heeft?

Open Call

Parallel aan deze expositie wordt door Astrid Huis het persoonlijke verhaal verteld van ‘Tante José’, die in de jaren vijftig vanuit het klooster Glorieux naar Congo vertrok om als missionaris te werken in de gezondheidszorg.

Pennings Foundation maakt graag kennis met hedendaagse fotografen die met hun eigen werk over Congo een bijdrage willen leveren aan Congo Connecting.

We nodigen je uit om aan te leveren:

> selectie van maximaal 15 foto’s onder vermelding van: naam fotograaf, titel, jaartal

> voorzien van argumentatie/context van maximaal 1 A4

> beeld en tekst materiaal digitaal, samen in 1 map via WeTransfer naar opencall@penningsfoundation.com

> door je aan te melden ga je akkoord met het vertonen van de aangeleverde beelden in de tentoonstelling en op de website van Pennings Foundation.

> De selectie commissie bepaalt welke werken en of deze geprint of digitaal getoond zullen worden.

> Pennings Foundation zorgt voor het ontwerp van de presentatie en het uitvoeren daarvan.

Aanmelden kan tot einde expositie – klik hier

Carl De Keyzer (Kortrijk, België, 1958) studeerde fotografie aan de Academie van Gent. Hij was mede-oprichter van fotogalerie XYZ in Gent. Sinds 1982 is hij freelance fotograaf en sinds 1994 lid van het fotocollectief Magnum. Hij gaf les aan kunstacademies in Gent, Antwerpen, Brussel en Parijs. En publiceerde een groot aantal fotoboeken, waarbij hij samenwerkte met andere auteurs. Hij behaalde vele prijzen, o.a. de Photobook Award voor ‘Congo (Belge)’ en ‘Congo Belge en images’ (2009-2010)