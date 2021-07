Juryvoorzitter Femke Rotteveel over ‘The Life of Fathers’: “De betrokkenheid van de fotograaf is in de hele serie voelbaar. In een jaar waarin de demonstraties rond Black Lives Matter regelmatig het nieuws bepaalden, maakt deze serie ook duidelijk hoe belangrijk genuanceerde berichtgeving is en hoe noodzakelijk het is om verschillende perspectieven te tonen. Op zorgvuldige wijze zonder toeters en bellen vertelt de fotograaf het verhaal. De beelden blijven je bij en zetten zich vast in je hoofd. Ze hebben het perspectief op dit onderwerp op een subtiele manier blijvend aangevuld.”

Vrijdagavond 2 juli werden, vanuit de Felix Meritis in Amsterdam, de winnaars bekend gemaakt van de SO 2021 Award. Marwan Magroun won de SO 2021 Award, Bebe Blanco Agterberg de SO 2021 Student Award en Michelle Piergoelam de SO 2021 Publieksprijs.

Marwan Magroun over ‘The Life of Fathers’: “In onze samenleving heerst een hardnekkig stigma over vaders met een migratieachtergrond: ze zijn vaak afwezig bij de opvoeding van hun kinderen. Hoewel dit beeld behoorlijk zwart-wit is, merk ik dat dit in grote lijnen wel degelijk het beeld is dat veel mensen hebben bij het stereotype van deze vaders. Met het project ‘The Life of Fathers’ wil ik een tegengeluid bieden door deze vaders een stem te geven. Hoe vullen zij hun vaderrol in? Waar worstelen ze mee? En welke voorbeelden hebben ze om zich aan te spiegelen? Door de vaders intensief te volgen en hun alledaagse beslommeringen met én zonder kinderen vast te leggen, geef ik een intiem inkijkje in hun levens.”

SO 2021 STUDENT AWARD

De SO 2021 Student Award is gewonnen door Bebe Blanco Agterberg. Bebe maakte een serie gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het project reflecteert op de transitie periode in Spanje die volgde nadat dictator Francisco Franco in 1975 overleed. Het project kijkt op een grotere schaal naar hoe een samenleving kan omgaan met wreedheid uit het verleden en onderzoekt hoe ‘vergeten’ als een politiek middel kan worden ingezet. In tijden van crisis, welk gezicht vertrouwen we? Jury: “De beelden zijn zo uniek en monumentaal en toch is er zo veel verschil in het werk: van documentaire foto’s tot gestileerde objecten tot ‘cut outs’. Dat het allemaal samenkomt in een serie is echt heel sterk.”

SO 2021 PUBLIEKSPRIJS

Van de ruim 4000 stemmen gingen de meeste stemmen naar ‘The untangled tales’ van Michelle Piergoelam. Zij is daarmee de winnaar van de SO 2021 Publieksprijs. Door middel van herinneringen en verbeelding visualiseert ‘The untangled tales’ de verhalen van de Anansi-vertellers en de Angisa-folders, en de manieren waarop deze tradities ons in staat stellen een glimp op te vangen van de jaren van slavernij.