Marwan Magroun benoemd tot Fotograaf des Vaderlands 2022

Fotograaf en regisseur Marwan Magroun is in het Nederlands Fotomuseum benoemd tot de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. Als Fotograaf des Vaderlands zal hij de komende twee jaar als ambassadeur voor de fotografie optreden. Marwan is de zesde Fotograaf des Vaderlands en volgt Jan Dirk van der Burg op, die het ambt 4 jaar vervulde.

Marwan Magroun – Fotograaf des Vaderlands 22/24 © Jan Dirk van der Burg

“Ik ben vereerd dat ik de komende twee jaar Fotograaf des Vaderlands ben en dat ik beelden mag toevoegen aan het beeld dat we al hebben. Van ons, de Nederlanders, hoe wij naar elkaar kijken en wat we denken te zien. Ik vind het belangrijk dat ik beelden toevoeg, alleen zo kan je het beeld dat we van anderen hebben nuanceren. En deze beelden zijn alleen oprecht en echt als ze van binnenuit worden verteld. Door de personen in beeld maar ook door de maker. Ik ben dan ook zeer vereerd dat ik twee jaar deze verteller en verbeelder van het vaderland mag zijn”, aldus Marwan.

Om te komen tot de selectie van de Fotograaf des Vaderlands is een oproep gedaan aan de leden van Platform Fotografie Nederland, een samenwerkingsverband van negen fotografie-presenterende instellingen verspreid over het land. Op basis van deze namen is een longlist samengesteld. De uiteindelijke keuze is gemaakt door een commissie bestaande uit curatoren van het Nederlands Fotomuseum, Frits Gierstberg en Guinevere Ras, en Wilfried de Jong (schrijver, journalist, theater- en tv/radio-maker met een grote passie voor fotografie):

Marwan Magroun heeft in zijn fotografische en filmische werk laten zien dat hij belangrijke en soms gevoelige maatschappelijke onderwerpen op een even integere als verrassende wijze weet te verbeelden. Terwijl hij ons inspireert, ontroert en uitdaagt, doorbreekt hij uiteenlopende visuele clichés. We zijn verheugd dat Marwan de taak van Fotograaf des Vaderlands voor de komende periode op zich heeft willen nemen en kijken erg uit naar de resultaten. selectiecommissie 2022

Over Marwan Magroun

Marwan Magroun is een meermaals bekroonde Nederlands-Tunesische fotograaf en regisseur. Zijn werk richt zich op het herdefiniëren van de hedendaagse beeldcultuur. Magroun streeft ernaar dit toegankelijker en inclusiever te maken. Door o.a. het vertellen van verborgen verhalen. Hij beschouwt dit als een noodzakelijke aanvulling op ons collectieve geheugen. Zijn bi-culturele achtergrond geeft hem diverse perspectieven op maatschappelijke thema’s als identiteitsontwikkeling en representatie.

I see the bigger picture, I put ‘em all in my frame. Marwan Magroun

Magroun bouwde in korte tijd een respectvolle naam in Nederlandse fotografie. Zijn transmediale project The Life of Fathers won verschillende prijzen, waaronder de Zilveren Camera 2020, Paul Peters Fotoprijs en DUPHO SO Award 2021. Zijn documentaire werd geselecteerd voor het International Film Festival in Rotterdam en vertoond op de Nederlandse televisie.

In 2021 maakte Magroun een persoonlijke selectie uit de Collectie van het Nederlands Fotomuseum. Tot zijn verbazing vond hij in het omvangrijke archief een foto van zijn opa, gemaakt door Ed van der Elsken in Tunesië.

Fotograaf des Vaderlands

Fotograaf des Vaderlands is een initiatief van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en FOAM in Amsterdam. Een Fotograaf des Vaderlands wordt gevraagd fotografie op een aantrekkelijke of juist prikkelende manier bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Eerdere Fotografen des Vaderlands waren Ahmet Polat, Robin de Puy, Koen Hauser en Ilvy Njiokiktjien. Sinds 2022 is het Nederlands Fotomuseum hoeder van de Fotograaf des Vaderlands.