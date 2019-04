Zondagmiddag 14 april 2019 is Marwan Bassiouni uitgeroepen tot winnaar van de Harry Penningsprijs. De jury roemde zijn serie ‘New Dutch Views’, waarbij hij het Nederlandse landschap fotografeerde vanuit ramen van moskeeën. Marwan Bassiouni (1985) heeft “twee werelden samengebracht, maar zonder een oordeel te vellen. Het is uitnodigend om met andere ogen te kijken naar de eigen buitenwereld, een uitnodiging om je te verplaatsen in een ander gedachtegoed”, aldus de jury. De winnaar ontving als prijs een bedrag van duizend euro.

De tentoonstelling van genomineerden voor de Harry Penningsprijs is nog te zien t/m 27 april 2019. Bezoekers kunnen tot die datum nog stemmen voor de Publieksprijs.

Bij de expositie is een catalogus verschenen (€ 2,00).

Een greep uit het juryrapport:

“Marwan Bassiouni heeft twee werelden samengebracht, maar zonder een oordeel te vellen. Het is uitnodigend om met andere ogen te kijken naar de eigen buitenwereld, een uitnodiging om je te verplaatsen in een ander gedachtegoed. Interessant is hoe hij visueel en daarmee in overdrachtelijke zin een denkkader schept. Een romantisering van de islamitische wereld heeft hij vermeden door de toepassing van een strakke vormgeving. Daarmee heeft hij ook een cliché tegenstelling tussen de (warme) islam en de (koele) westerse wereld vermeden. Ieder doorkijkje zegt iets over onze cultuur. Er zit een gelaagdheid in het werk, waardoor je blijft kijken. Je ontdekt lijnen en patronen binnen en buiten die met elkaar corresponderen. Ze drukken uit dat er verrassende overeenkomsten zijn tussen beide werelden.”

De jury werd gevormd door Hendrik Driessen, directeur van Museum De Pont, Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf, en Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universiteit Leiden. De jury was enthousiast over de gehele expositie van genomineerden “omdat het een goed beeld geeft van wat er nu in de fotografie gaande is. Vanuit verschillende invalshoeken hebben de genomineerden het medium gekozen en ingezet. De exposanten hebben daarbij ook nagedacht over hoe de werken gepresenteerd kunnen worden en ook dat wordt gewaardeerd”, staat in het juryrapport te lezen.

Negen genomineerden voor de prijs werden gekozen uit een longlist van jonge talenten, opgeleid aan foto- of kunstacademies in Nederland en België. Die longlist was op verzoek van Pennings Foundation samengesteld door experts op het gebied van (kunst)fotografie. De genomineerden zijn afkomstig van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (Marwan Bassiouni, Eline Benjaminsen, Esther Hovers), Sint Lukas te Brussel (Bastiaan van Aarle), de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (Zaza Bertrand), Willem de Kooning te Rotterdam (Stephany Caparn), de Fotoacademie in Amsterdam (Dylan van Vliet), AKV|St. Joost te Breda (Eva Roefs) en de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Rotterdam (Iris Hartman).

De Harry Penningsprijs werd in 2006 in het leven geroepen door Petra Cardinaal, enerzijds als eerbetoon aan de oprichter van een van de eerste fotogaleries van Nederland, anderzijds om startende fotografen een kans te geven zich te onderscheiden en te presenteren. De Harry Penningsprijs werd voor de vijfde keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn: Renée van Trier (2007), Wytske van Keulen (2009), Awoiska van der Molen (2011) en Maroesjka Lavigne (2015).

Pf zal in het volgende nummer aandacht besteden aan de prijswinnaar.

https://www.penningsfoundation.com/post/harry-penningsprijs-2019