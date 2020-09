Marwan Bassiouni begon zijn ‘Prayer Rug Selfies’ op instagram te plaatsen als middel om zijn islamitische identiteit openlijk te bevestigen. Hij wilde zijn gedachten laten gaan over wat de mensen in zijn seculiere omgeving van hem zouden denken als een praktiserende moslim. Hoewel de fotograaf fysiek afwezig is op de beelden, manifesteert zijn aanwezigheid zich door de rigoureuze en altijd gelijkaardige positionering van hetzelfde dunne reisgebedskleed (dat hij toevallig bijna overal met zich meedraagt).

Zijn aanwezigheid wordt ook duidelijk door andere details in het kader, zoals zijn schoenen, een rugzak en soms zijn gebedskralen. Deze typologie van ‘momenten na het gebed’ geeft vorm aan een zelfportret van de moslimidentiteit en een persoonlijk archief van wat de fotograaf ‘momenten van een bewustzijn van herinnering aan God in tijd en ruimte’ noemt.

Bidden voor een moslim is een serieus en belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Het is niet alleen een verplichting die wordt opgelegd aan elke gezonde praktiserende volwassene, maar ook een weerspiegeling van de relatie met het Goddelijke. Bovendien moet het vijf keer per dag en bij voorkeur op tijd worden uitgevoerd. In onze snelle samenleving, die vaak gekenmerkt wordt door een hectisch dagelijks ritme, kan vijf keer per dag bidden een uitdaging zijn. Marwan Bassiouni’s serie illustreert dit feit door beelden te presenteren die hij kort na het uitvoeren van zijn dagelijkse bezigheden maakt, waar hij zich ook bevindt.

Het begon allemaal tijdens zijn studie, toen Bassiouni op een dag, na het uitvoeren van zijn dagelijkse ritueel, zijn mobiele telefoon meenam en de scène inlijsten. Het was rond die tijd dat hij zijn religieuze praktijk serieuzer begon te nemen en had besloten zich in te spannen om op tijd te bidden. Meerdere keren per dag haalde hij kleine momenten uit zijn dagelijkse routine en zocht hij een rustige, privé en toegankelijke ruimte in de nabijheid van zijn omgeving om Allah te herdenken en te prijzen. Van lege klaslokalen, fotostudio’s en donkere kamers in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten; tot opslagruimtes in kunstgaleries, vliegvelden, parkeerplaatsen en Nederlandse parken, Bassiouni’s behoefte om te bidden bracht hem ertoe een verscheidenheid aan ruimtes te herontdekken. Vier jaar na het maken van de eerste ‘Prayer Rug Selfie’ heeft het project geresulteerd in een doorlopende serie die nu meer dan 100 beelden telt. En elke foto documenteert op raadselachtige wijze een specifiek moment uit het leven van de kunstenaar.

In zijn vorige werk New Dutch Views had Bassiouni geprobeerd negatieve en stereotype voorstellingen van de moslimreligie uit te dagen door het Nederlandse landschap vanuit Nederlandse moskeeën te fotograferen. Ook ‘Prayer Rug Selfies’ draagt hiertoe bij, door rustige, intieme en stille beelden van het moslimgeloof te suggereren die in vertrouwde omgevingen worden gemaakt, deze beelden contrasteren met de soms gewelddadige, vervreemdende en sensationele uitbeeldingen van de ‘islam’. Hoewel Bassiouni’s werk voortkomt uit een eenvoudig concept, biedt het resultaat een humanistische voorstelling van de islam in het Westen.

Voor zijn solotentoonstelling bij Dürst Britt & Mayhew in Den Haag en zijn eerste presentatie van deze serie in een tentoonstelling maakte Bassiouni een selectie van beelden uit de maanden maart, mei en juni 2020 – een tijd die wordt gekenmerkt door de ernstige gevolgen van het Coronavirus. In deze maanden begon de fotograaf, die zich in de stad Den Haag bevond, meer in de buitenlucht te bidden en zo zijn geloof te beoefenen op een manier die hem ook dichter bij de natuur zou brengen.

Bio

Marwan Bassiouni, zoon van een Italiaans-Amerikaanse moeder en een Egyptische vader, groeide op in Zwitserland. Hij studeerde in 2018 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en had in mei 2019 zijn eerste solotentoonstelling New Dutch Views in het Fotomuseum Den Haag. Hij kreeg de prestigieuze W. Eugene Smith Student Grant en won de Ron Mando Photo Talent Award, de SBK Sprouts Young Talent Award, de Harry Pennings Award en de Prix Circulation(s). Vorig jaar werd zijn boek New Dutch Views genomineerd voor de Aperture-Paris Photo 1st book Award en recentelijk ontving hij een Mondriaan Fonds opkomende artiestenbeurs. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Deze nieuwe serie foto’s zal te zien zijn in een solotentoonstelling bij galerie Dürst Britt & Mayhew in Den Haag van 11 september tot 1 november 2020.