Op 9 december verschijnt het fotoboek Error in Truth. Een project van Martin Sweers, waarin verbrande en verkoolde bloemen centraal staan als symbool voor het leven met een burnout.

Als fotograaf voor internationale magazines, zoals Harper’s Bazaar Turkije, Elle Duitsland, Vogue Portugal, Grazia Nederland, Elegance en &C is Martin Sweers een gevestigde naam binnen de modewereld. In 2016 kreeg hij te maken met een burnout. Hij kampte met angsten en nervositeit en ontwikkelde zich tot hypochonder. Om weer grip te krijgen op zijn leven dook hij de fotostudio in voor een persoonlijk project. Hij kwam op het idee om iets moois en puurs te nemen en dit te vernietigen. Maar wel op zo’n manier dat de vorm behouden zou blijven. Hij besloot bloemen te verkolen en het resultaat vast te leggen.

Door de bloemen in een luchtdichte container te plaatsen en de buitenkant te verhitten, ontstaat een proces van verkoling. Door dit zo precies mogelijk te timen blijft de bloem na verbranding zoveel mogelijk intact. Tijdens dit proces staan voor de fotograaf een aantal rationele vragen centraal: wanneer is het vuur te heet of te koud? Welke container werkt het beste? Hoe lang moeten de bloemen in het vuur gehouden worden? Hoe lang moeten ze afkoelen, voordat de container opengemaakt kan worden en de bijkomende zuurstof alsnog geen vlam ontwikkelt, waardoor het object wordt vernield? Het gehele proces van verbranden, verzamelen, fotograferen, contemplatie en herhaling ervaart hij als een mantra, dat leidt tot het ontwikkelen van zijn intuïtie. Door zoveel tijd met de bloemen door te brengen en zo fijntjes voor ze te zorgen, begint hij een nieuwe waarheid te zien. Dat de dieptepunten in je leven net zo goed een cadeau kunnen zijn, omdat je van daaruit alleen maar kunt groeien.

Elke foto staat voor een specifiek deel van het persoonlijke verhaal van de fotograaf en de uitdagingen waar hij voor is komen te staan. Martin Sweers: “In het begin van dit project is mijn stijl heel strak, precies, simpel en esthetisch correct. Bijna net als een oud botanisch studieboek. Maar later, zodra ik me realiseer dat ik een verhaal te vertellen heb als ik dieper durf te graven, wordt mijn stijl experimenteler. Hierin speel ik meer met licht, beweging en herhaling met als doel herinneringen op te roepen van onzekerheid, druk, noodzaak en verwarring.” De foto’s staan voor bewustwording, het overwinnen van je angsten en de focus op liefde. “Mijn intuïtie werd de drijvende kracht van dit project. Waardoor ik niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn dagelijks leven weg kon blijven van twijfel aan mezelf en misvattingen over mijn eigen waarheid. “Error in Truth””