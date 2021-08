Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 5 september 2021 tot en met 31 januari 2022 een tentoonstelling van de Duitse portretfotograaf Martin Schoeller. Met ‘Survivors: Faces of Life after the Holocaust’ toont het museum 75 close-up portretten van Joodse mannen en vrouwen. De indringende foto’s op zeer groot formaat geven overlevenden van de Holocaust een gezicht.

Schoeller geniet internationale bekendheid om zijn iconische, extreme close-up portretten van celebrities en minder bekende mensen. In dezelfde stijl heeft de fotograaf overlevenden van de Holocaust geportretteerd; frontaal en hyperrealistisch. De 75 unieke levensverhalen vormen een mozaïek van persoonlijke herinneringen en belichamen de meest tragische gebeurtenissen in de moderne menselijke geschiedenis.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen de overlevenden van de Holocaust, als representanten van het Europese Jodendom, tevoorschijn uit de duisternis van de getto’s, dodentreinen en concentratie- en vernietigingskampen. De overlevenden vonden zichzelf terug in het harde licht van de bevrijding. Ze hadden hun dierbaren en hele wereld verloren en zaten nu zonder familie, gemeenschap of thuis.

Toch zonken de overlevenden niet weg in verdriet of wanhoop. Ze behielden hun vertrouwen in de mensheid, zochten geen wraak en wilden hun leven weer opbouwen en rehabiliteren. Ze stichtten gezinnen, speelden een belangrijke rol in de strijd voor de oprichting van de staat Israël en droegen bij aan de samenleving; in Israël en de landen waar ze zich vestigden.

De overlevenden van de Holocaust ‘kozen voor het leven’ en zijn een bewijs van de waarden van universele moraliteit en een sterk geloof in de menselijke geest. De aangrijpende herinneringen zijn voor altijd in hun lichaam en ziel geschroeid, maar de portretten onthullen tegelijkertijd ook hun hoop op een betere wereld en een nieuwe toekomst.

Martin Schoeller (München, 1968) woont en werkt in New York en behoort tot de meest prominente hedendaagse portretfotografen; met een ‘big head’ portrettechniek. Hij volgde een opleiding fotografie aan de Lette-Verein in Berlijn en was van 1993 tot 1996 assistent van Annie Leibovitz. Zijn werk is veelvuldig bekroond, opgenomen in toonaangevende collecties en gepubliceerd in magazines als Esquire, GQ, The New York Times Magazine, Rolling Stone, TIME, Vanity Fair en Vogue. Ook was Schoeller, na Richard Avedon, verbonden aan The New Yorker. De fotograaf exposeert wereldwijd in musea en op kunstbeurzen.

Fotomuseum aan het Vrijthof realiseert tentoonstellingen met maatschappelijke relevantie. Actuele onderwerpen als toenemende onverdraagzaamheid, racisme en antisemitisme sluiten hierop aan. Tijdens de tentoonstelling ‘Survivors’ organiseert het fotografiemuseum een uitgebreid omlijstingsprogramma; ontwikkeld en uitgevoerd door jongeren die hun gedachten over deze thematiek vormgeven. Met klassieke concerten, lezingen, debatten, rondleidingen, schoolactiviteiten en satelliet-exposities van studenten fotografie uit Nederland en België.

Het fotoproject ‘Survivors’ is een samenwerking met Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center. Er is ook een gelijknamig fotoboek met een voorwoord van Joachim Gauck, voormalig Bondspresident van Duitsland. Het monumentale boek is een visueel naslagwerk voor toekomstige generaties.

