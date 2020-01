Vanaf 18 januari 2020 laat Museum de Fundatie de fotoserie Relics of the Cold War zien. Martin Roemers (1962) fotografeerde tussen 1998 en 2009 de in verval geraakte fysieke resten van de Koude Oorlog, vanuit de gedachte dat die grimmige periode voorgoed geschiedenis zou zijn. De serie krijgt een beangstigende actualiteit nu de oude tegenstellingen weer lijken te herleven.

De Koude Oorlog is voorbij maar de overblijfselen ervan zijn nog volop aanwezig. Vier decennia lang verdeelde het IJzeren Gordijn de landen van Europa in Oost en West. De wapenwedloop werd ontketend, atoomschuilkelders werden gebouwd, en iedereen bereidde zich voor op het ergste. Fotograaf Martin Roemers, winnaar van twee World Press Photo Awards (in 2006 met The Never-Ending War en in 2011 met Metropolis), zocht elf jaar lang (van 1998 tot 2009) naar de tekenen van deze periode. Hij reisde door de landen van voormalige vijanden: Rusland, Polen, Tsjechië, Oekraïne, Letland, Litouwen, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. Het resultaat is de serie Relics of the Cold War.

De foto’s gaan over de voorbereidingen voor een Derde Wereldoorlog. De sporen van deze nucleaire oorlog, die nooit gevoerd is, zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Roemers verkende en documenteerde verlaten bunkers, ondergrondse tunnels, oude kazernes, raketafvuurinstallaties en roestende tanks. Roemers voert zijn objecten op als verstilde monumenten van een voorbij tijdperk. Als je met de ogen van vandaag naar deze relieken kijkt zijn de paranoia en agressie van destijds nog voelbaar. Relics of the Cold War dient als herinnering aan hoe het was en hoe het weer zou kunnen worden: twee tegenstanders bouwen dezelfde verdedigingswerken vanuit hetzelfde wantrouwen en dezelfde angst.

De tentoonstelling is hoofdzakelijk in Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe en in Zwolle is een kabinet ingericht.