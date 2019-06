Martijn van Nieuwenhuyzen wordt de nieuwe directeur van het De Pont museum in Tilburg. Hij volgt vanaf 26 augustus Hendrik Driessen op, die aan de wieg stond van De Pont en het museum als eerste directeur dertig jaar leidde. Van Nieuwenhuyzen heeft grote museale ervaring, is een veelzijdig tentoonstellingsmaker en heeft een reputatie als scout van jong talent. Sinds 1991 is hij werkzaam in het Stedelijk Museum Amsterdam waar hij als conservator vele spraakmakende tentoonstellingen organiseerde. Hij was van 1999 tot 2006 directeur van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, de voormalige experimentele projectruimte van het Stedelijk. In 2005 was hij curator van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië. Van 2000 tot 2003 was hij Associate Director of Exhibitions van het Institute of Contemporary Arts in Londen.

Van Nieuwenhuyzen over zijn aanstelling als directeur van het De Pont museum: “De Pont heeft vanaf het begin een speciale plek in het Nederlandse museumlandschap door zijn transformatie van wolspinnerij tot sublieme museale ruimte. De collectie is door Hendrik Driessen in de diepte ontwikkeld en het tentoonstellingsprogramma komt in nauwe samenwerking met de kunstenaars tot stand. Dat sluit aan bij mijn ‘artist driven’ praktijk. Ik kijk er naar uit samen met het team een nieuw hoofdstuk aan de bijzondere geschiedenis van De Pont toe te voegen. Daarbij staan continuïteit en vernieuwing centraal. Kunstenaars keren terug met actueel werk en nieuwe namen brengen andere, soms schurende ervaringen.”

Taco Dibbits, voorzitter van het bestuur van De Pont: “Martijn van Nieuwenhuyzen is een all round museumman met een grote artistieke nieuwsgierigheid en een uitstekend netwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat hij ons prachtige museum in Tilburg op aansprekende wijze verder zal uitbouwen en op de kaart zetten.”