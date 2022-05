Martijn van de Griendt krijgt foto-opdracht Provinciale Atlas Noord-Holland

terug

HAARLEM, 20 mei 2022 – Martijn van de Griendt legt dit jaar voor het Noord-Hollands Archief ontmoetingen in Noord-Holland vast. Hij is de nieuwe fotograaf die de jaarlijkse documentaire foto-opdracht voor zijn rekening neemt. Hiermee wordt elk jaar de collectie van de Provinciale Atlas Noord-Holland verrijkt.

Nederland, Middenmeer, 26 februari 2022 Carnaval in Middenmeer foto/copyright: Martijn van de Griendt

Toevallige ontmoetingen

Martijn van de Griendt (Eindhoven, 1970) gaat in de voor hem kenmerkende stijl op zoek naar ontmoetingen tussen mensen. Hij bezoekt hiervoor evenementen in de provincie, buurthuizen en andere openbare plekken die mensen ruimte bieden om bij elkaar te komen en legt hier toevallige ontmoetingen vast. Bij Van de Griendt staat de mens voorop, hij zal dus eerder de mens dan de plek vastleggen. Zo ging hij onder meer naar het carnaval in Middenmeer, de postzegelvereniging Santpoort en was hij er bij toen eindexamenscholiere Puk door 500 motorrijders naar haar eindexamengala werd gebracht.

Ontstijgen van de oppervlakkigheid

Van de Griendts werk is sfeervol, intiem, kleurrijk en rauw. In zijn (documentaire)beelden laat hij de geportretteerden – vaak jongeren – van hun kwetsbare kant zien. Hij zoekt de kwetsbaarheid achter de mensen die hij sinds 25 jaar over de hele wereld fotografeert. Zijn serie over jongeren resulteerde in 2014 in de solotentoonstelling ‘Forever Young’ in de Rotterdamse Kunsthal. Volgens de Volkskrant slaagde Van de Griendt er in om de jongerencultuur te vereeuwigen en hierbij de oppervlakkigheid te ontstijgen.

Op gevoel, niet op techniek

“Als veertienjarige jongen begon ik de wereld om me heen te fotograferen, een drang om vast te leggen, nieuwsgierig en altijd bezig om verhalen te vertellen. Soms met een knipoog, maar meestal met een zachte blik; in een herkenbare, rauwe stijl.” Van de Griendt is documentaire- en portretfotograaf en filmmaker uit Haarlem. Hij maakt foto’s voor kranten, tijdschriften en werkt voor communicatie- en reclamebureaus. Daarnaast werkt hij voornamelijk aan zijn eigen, langlopende projecten die hij meestal in boekvorm presenteert. Hij werkt op gevoel, niet op techniek.

Ontmoeting is belangrijker dan ooit

De keuze voor het onderwerp ‘Ontmoeting in Noord-Holland’ viel geheel in de tijdsgeest. Het doel is om de variëteit en waarde van ontmoetingsplaatsen te laten zien, zowel in fysieke als sociale zin, met speciale aandacht voor hoe deze plekken zijn ingebed in het Noord-Hollandse landschap. Meer dan ooit stond de afgelopen twee jaar door de coronacrisis de sociale cohesie op scherp en door het (deels) wegvallen of onbereikbaar worden van ontmoetingsplaatsen bleek hoe belangrijk deze plekken zijn om problemen als stress, gebrek aan lichaamsbeweging en eenzaamheid te verminderen.

Eerder fotografeerden onder anderen Heleen Peeters, Lars van den Brink, Ahmed Polat, en Natascha Libbert voor de foto-opdracht. Kijk voor meer informatie op de website.

