De kunstenaars Martien Coppens, Gerrit van Bakel en Johan Claassen zijn onlosmakelijk verbonden met het boerenleven in de Peel. De Peel, het hoogveengebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg met z’n gevarieerde landschappen en een rijkdom aan vogels is een van de belangrijkste natuurgebieden van ons land. Lange tijd werd er turf gewonnen. Ondanks de verschillen in discipline hanteren Coppens, Van Bakel en Claassen dezelfde thema’s: de boerengemeenschap, de cyclus van seizoenen, leven met de elementen en verbondenheid met de natuur. Deze thema’s, die op een dromerige wijze in hun werk worden verbeeld, zijn samengebracht in een nieuwe tentoonstelling: Poëzie van de Peel is vanaf 7 november 2020 te zien in Het Noordbrabants Museum.

Zwart-wit fotografie

In verschillende zwart-wit fotoseries legde Martien Coppens (Lieshout 1908-1986 Geldrop) het landschap en de bewoners van de Peel vast. In de verweerde gezichten en rauwheid van de plattelandsbevolking zag hij een zekere romantiek. Volgens hem bezaten deze boeren een intuïtieve levenswijsheid, gebaseerd op een zintuigelijke ervaring van de natuur. Deze zou door de technologische vooruitgang onder druk komen te staan. Ook fotografeerde hij het veenlandschap met het zogenaamde kienhout dat hij daar tegenkwam. Door het kienhout als onderwerp te nemen en met verhoogd licht-donker contrast af te beelden, wordt het verheven tot een bijzonder object. Sommige stukken hout zijn duizenden jaren oud, maar goed geconserveerd door de veengrond.

