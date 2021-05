“Als ik een nest pups zeven weken lang, elke week zou fotograferen, kan ik dan hun ontwikkeling zien?” Met deze vraag begon zeven jaar geleden het ambitieuze fotografieproject van Marlonneke Willemsen. Ze maakte een foto vanaf de geboortedag, gevolgd door zeven foto’s met een interval van een week. Na het maken van 45 dierenseries is er nu haar debuut , het drietalige boek Groeien (teNeues).

Van kikkervisjes, gekko’s en een trilspin tot geitjes, biggetjes, kalfjes, rupsen en een postduif; fotografe Marlonneke Willemsen (Schiedam, 1981) heeft ze allemaal voor haar lens gehad. Inmiddels staat de teller op 60 uiteenlopende diersoorten die zijn vastgelegd. Hiervan staan 45 kleurrijke dieren op een witte achtergrond in het boek Groeien, dat binnenkort verschijnt bij de prestigieuze Duitse uitgever teNeues. Tevens schreef ze zelf ook de teksten van het boek, die educatieve en leuke feitjes en achtergronden weergeven. De eerste levensweken en het daarbij veranderende uiterlijk van zoveel verschillende dieren werd nog niet eerder zo gedetailleerd in beeld gebracht. Door bij elke sessie de dieren op te meten, weet de fotografe hoe ze een overzichtsfoto kan maken waarbij alle acht foto’s in verhouding zijn. Daardoor is de groei van het desbetreffende dier daadwerkelijk zichtbaar.

Langlopend project

Marlonneke Willemsen begon haar langlopend project in 2014 met het fotograferen van Kerry Blue Terrier pups, gevolgd door Britse langhaar kittens. Naast zoogdieren breidde ze haar series de afgelopen jaren gestaag uit met beeld van amfibieën, insecten, vogels, vissen, reptielen en weekdieren. Ook exposeerde ze een gedeelte van haar werk in 2018 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Doordat haar commerciële werkzaamheden bijna volledig wegvielen tijdens de eerste lockdown, gaf dit haar de mogelijkheid om zich fulltime te richten op het Groeien-project.

Technische kennis

Naast het vele netwerken met fokkers en kwekers en zich in te lezen in de dieren, was de technische kennis om deze foto’s te kunnen maken ook tijdrovend. “In het begin heb ik veel moeten experimenteren, maar inmiddels weet ik precies welke setting mijn Canon camera nodig heeft om een bepaald resultaat te krijgen. In een klein half uurtje kan ik mijn mobiele studio opzetten en afbreken”, vertelt Willemsen. “Daarnaast was het vooral bij het fotograferen van vissen een uitdaging om de studio inclusief witte achtergrond in het klein onder water na te bouwen.”

Specs. boek:

Groeien – teNeues

22,3 x 28,7 cm | 192 bladzijden | hardcover | ca. 330 kleurenfoto’s | Engels/ Duits/Nederlands | ISBN- 978- 3-96171- 335-6 | april/mei 2021 | €24,90