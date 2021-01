Marleen Sleeuwits

De Haagse kunstenaar Marleen Sleeuwits (1980) onderzoekt in haar ruimtelijke installaties de grens tussen het platte vlak en de driedimensionale ruimte. Sleeuwits studeerde aan Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den Haag en behaalde in 2005 haar Master fotografie aan St. Joost School of Art & Design in Breda. Zij exposeerde eerder onder meer bij MKgalerie in Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Museum de Fundatie Zwolle en Brno House of Arts in Tsjechië

Kunsthal Light

Kunsthal Light creëert kansen voor talentvolle kunstenaars. De spotlight is gericht op ‘modern muralists’, urban-, en striptekenaars, conceptuele kunst en installaties. Kunstenaars krijgen de vrije hand om in de etalage langs de hellingbaan een site-specific werk te maken en met publiek in gesprek te gaan. Kunsthal Light wordt in 2021 mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Kunstenaars uit eerdere Kunsthal Light edities zijn:

2020 Sil Krol, Thomas Trum

2019 Said Kinos, Joris Strijbos

2018 Gijs van Lith, Nazif Lopulissa, Willem Besselink

2017 Ari Bayuaji

2016 Susanna Inglada, Inge Aanstoot, Pim Palsgraaf

2015 Myungsu Seo, Thera Clazing, Tim Hollander, Aura Rendón Benger 2014 Stefan Hoffmann

2013 Ruwedata & Ephameron

2012 Sam Peeters, Johan Boer, Niels Brozat

2011 Ben Merris, Nacho Simal, Susan Opperman