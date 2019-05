Unseen is verheugd om aan te kondigen dat Marina Paulenka, medeoprichter en artistiek directeur van het Organ Vida International Photography Festival (Zagreb, Kroatië), is benoemd tot nieuwe artistiek directeur.

Paulenka neemt de taak over van Emilia van Lynden (die lid wordt van de internationale Advisory Committee) en zal voortbouwen op Unseen’s prestaties van de afgelopen acht jaar, waarmee Unseen zijn status als pionier in de fotografiewereld heeft verworven. Paulenka zal specifiek toezien op alle artistieke activiteiten rondom: Unseen Amsterdam; Unseen Platform; Unseen Foundation, Unseen’s non-profit organisatie; en het nieuwe halfjaarlijkse Unseen Magazine. Paulenka zal ook nieuwe projecten ontwikkelen die licht werpen op maatschappelijke veranderingen en de grenzen van het fotografische medium verleggen.

Marina Paulenka brengt een schat aan kennis en expertise met zich mee, zowel door haar professionele als persoonlijke prestaties, en benadrukt haar toewijding om fotografie naar een breder publiek te brengen en het medium te ontwikkelen. Als reactie op de groeiende belangstelling van de professionele gemeenschap richtte Paulenka het Photographic Association Organ Vida op in 2009, met de bedoeling evenementen te organiseren die gericht zijn op fotografie, tentoonstellingen en bijeenkomsten voor kunstenaars. Dit resulteerde uiteindelijk in het Organ Vida International Photography Festival, waar Paulenka tien jaar lang artistiek directeur was. Mede door haar is het festival uitgegroeid van een lokaal georiënteerde happening naar een hoog aangeschreven wereldwijd fotografie-evenement. Paulenka’s bijdrage aan deze rol resulteerde in 2019 tot het ontvangen van de Lucie Award voor beste Curator / Tentoonstelling van het jaar. Marina heeft een MA in Fotografie van de Universiteit van Zagreb en heeft lesgegeven aan de Academy of Dramatic Arts in Zagreb, en diende eveneens als jurylid, nominator en portfolio-recensent bij tal van projecten. Als een kunstenaar die zelf met fotografie werkt, kent Marina het medium door en door.

Marina Paulenka heeft gezegd: “Ik geloof dat fotografie de kracht heeft om verbinding te maken en om internationale culturele uitwisseling, communicatie en samenwerking te stimuleren. Het heeft het vermogen om de manier waarop mensen naar de wereld kijken en de problemen van onze hedendaagse samenleving te veranderen, stereotypen te doorbreken, onvertelde en gemarginaliseerde verhalen op de voorgrond te brengen en ons te inspireren de realiteit kritischer te observeren. Ik zal mijn grote passie voor fotografie inzetten in mijn nieuwe functie als artistiek directeur bij Unseen en bijdragen aan de voortdurende groei, evolutie en de verdere erkenning van de organisatie. ”

Naast de aankondiging van de nieuwe artistiek directeur markeert de lancering van het zesde nummer van Unseen Magazine het begin van een halfjaarlijkse uitgave. Het toevoegen van een tweede editie per jaar biedt meer mogelijkheden om nieuw fotografisch talent te ontdekken en te ondersteunen, en om een ​​groter platform aan meer artiesten te kunnen bieden. De lancering van de nieuwste editie valt samen met een Unseen event waarbij een reeks dialogen plaatsvindt, die gefocust zijn op stedelijke verandering en het fenomeen van ‘gentrificatie’ aan de London School of Economics and Political Science (LSE). Dit evenement omvat de bredere filosofie van Unseen, die tot doel heeft de impact van kunstenaars op de samenleving te benadrukken en de sociaal geëngageerde praktijk te vieren.

UNSEEN X LSE: CHALLENGING URBAN CHANGE EVENT DETAILS:

WAAR

Locatie: LSE Saw Swee Hock Center

Adres: 1 Sheffield St, Londen WC2A 2AP, Verenigd Koninkrijk

WANNEER

Datum: 17 mei 2019

Tijd: 17.00 tot 19.30 uur

Gratis Toegang.

I.v.m. beperkte aantal plekken, raden wij u aan om via ella@suttonpr.com een plek te reserveren.