Dit jaar bestaat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 100 jaar. Het Maria Austria Instituut (MAI) viert het jubileum met een fototentoonstelling over de KLM-passagier, van 11 juli tot en met 6 oktober 2019 te zien in het Stadsarchief Amsterdam.

De tentoonstelling bestaat uit een selectie van de bijzondere cultuurhistorische collectie van het KLM Fotohistorisch Archief en het MAI; beelden van Nederlandse fotografen die de rijke geschiedenis van de luchtreiziger hebben vastgelegd. Voor de tentoonstelling deed het MAI cultuurhistorisch onderzoek, een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het verhaal achter de foto.

Groep ziekenzusters bij DC-2 PH-AKO Oeverzwaluw Schiphol, tweede helft jaren dertig (foto: KLM Fotohistorisch Archief/MAI).De fototentoonstelling toont een schat aan beelden met in de hoofdrol de passagiers; van de eerste vertrekken vanuit een drassige Haarlemmermeerpolder tot aan de reiziger van tegenwoordig die met gemak de wereld over gaat. Voor velen sprak de luchtvaart tot de verbeelding en daarom hebben talloze Nederlandse fotografen, waaronder Maria Austria, Carel Blazer, Paul Huf en Henk Jonker – al dan niet in opdracht van de KLM – deze wereld vastgelegd.

Let’s Fly Away!

11 juli t/m 6 oktober 2019

Stadsarchief Amsterdam | Vijzelstraat 32, Amsterdam

Openingstijden: ma gesloten | di t/m vrij 10.00-17.00 uur | za & zo 12.00-17.00 uur

Gratis toegang

Over het KLM Fotohistorisch Archief

Het KLM Fotohistorisch Archief omvat honderdduizenden beelden van de KLM, gemaakt vanaf het prille begin (1919) tot laat in de twintigste eeuw. Het reilen en zeilen van dit luchtvaartbedrijf wordt in opdracht van de KLM gefotografeerd en in al zijn facetten getoond. Het KLM Fotohistorisch Archief is opgenomen in het Maria Austria Instituut als onderdeel van het MAI-bedrijfsfotoarchief.