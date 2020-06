Magnum Flow is een website waarmee de leden van Magnum in bijna ‘realtime’ hedendaags werk met betrekking tot actuele gebeurtenissen kunnen delen. Magnum Flow is een co-creatie met Fotomat.

Nieuwe beelden, geschriften en kunstwerken van internationaal gevestigde fotografen zijn te zien in een evoluerend dialoog, geplaatst naast informele opmerkingen en directe berichten. Flow wordt gepresenteerd als een dagboek en weerspiegelt de diversiteit van praktijken van Magnum en de vele stemmen uit verschillende regio’s. Het doel is een document in ontwikkeling dat reageert op de huidige toestand van de wereld. Magnum Flow is hier te vinden en is een co-creatie met Fotomat.

Magnum Flow is voortgekomen uit een reeks e-mails die Magnum fotografen uitwisselden sinds het uitbreken van de pandemie. Berichten zoals onderstaande uittreksels vormen een lange e-mailreeks, met beelden, vervolgens foto-essays en opdrachten. Sommige fotografen hebben zelf COVID-19 opgelopen; anderen baarden; de vrouw van een voormalig Magnum-staflid stierf; een gezondheidsmedewerker in de frontlinie in Amerika die, in de woorden van Mikhael Subotzky, ‘bezweken is aan twee moordenaars – de ziekte en de tragisch incompetente reactie van dat land’.

“Het is een prachtige dag en de straten zijn bomvol. Je zou nooit kunnen weten dat er een pandemie op komst was. Ik heb alle fysieke contacten gestopt. Een vreemd en binnenkort heel eenzaam gevoel. Ik wandelde rond met een vriend en hield zes voet afstand tussen ons. We ontdekten de vorige avond dat de moeder en broer van een vriend positief waren getest op Corona. Het begint dichtbij te komen. Gelukkig zijn ze tot nu toe ok.”

– Peter van Agtmael, 14 maart, New York City

Over Magnum Photos

Magnum Photos werd in 1947 in Parijs opgericht als collectief door vier baanbrekende fotografen: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger en David ‘Chim’ Seymour. Het legendarische fotoagentschap blijft de fotografische praktijk vormgeven en behoudt zijn oorspronkelijke waarden van compromisloze excellentie, waarheid, respect en onafhankelijkheid, vertegenwoordigt een eigenzinnige mix van journalist, kunstenaar en verhalenverteller. Magnum fotografen delen een visie om wereldgebeurtenissen, mensen, plaatsen en culturen te beschrijven met een krachtig verhaal dat conventies tart, de status-quo doorbreekt, de geschiedenis herdefinieert en levens transformeert.

Over Fotomat

Ontdek op speelse wijze de beste manier om fotografie- en videoprojecten online te presenteren met Fotomat, de nieuwe browsergebaseerde tool voor het bouwen van visuele websites. De mogelijkheid om fotografie en video naadloos samen te voegen, biedt krachtige nieuwe middelen om verhalen te vertellen. In een tijd waarin disciplinaire grenzen elke dag meer en meer vervagen, zijn veel beeldmakers op zoek naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen. Fotomat biedt deze nieuwe mogelijkheden voor iedereen die een visuele website wil maken, of het nu een eenvoudig portfolio is of een meeslepende online tentoonstelling.

“Met deze samenwerking kunnen we laten zien dat Fotomat veel mogelijkheden biedt om snel rijke online publicaties te maken. Om dit met Magnum te kunnen doen en te zien hoe geavanceerd de integratie met de Magnum-site kan zijn, is geweldig. Het is een eer om betrokken te zijn bij de stappen die Magnum-fotografen ondernemen om zich meer open te stellen voor hun publiek”, zegt Rien Swagerman, mede-oprichter en directeur van Fotomat.

Zie https://fotomat.app voor meer informatie.