Op het jaarlijkse ontwikkelaarscongres WWDC kondigde Apple de nieuwe Mac Pro 7,1 aan. En dat werd tijd. Na versie 6,1 (ook wel de wijnkoeler, of de prullenbak) was er sinds 2013 geen nieuw model meer uitgekomen. En dat terwijl de gebruikers schreeuwden om een nieuwe Mac Pro: toegankelijk, serviceable en upgradable, in tegenstelling tot zijn voorganger. Apple heeft geluisterd en komt met een nieuw boegbeeld. De specs zijn om te juichen, maar de prijs is verbijsterend hoog. Hebben we die nieuwe Mac Pro echt nodig of kunnen we switchen naar de Mac mini – of zelfs een onorthodoxe stap terug doen?

door Jeroen Jazet

Eén ding is duidelijk: Apple richt zich met zijn nieuwe Mac Pro niet meer op de amateur. De nu bekende instapprijs van bijna 6000 euro is daarvoor echt te hoog. Apple heeft een Porsche 911 afgeleverd, waar het vorige model nog een eenvoudige Volkswagen Passat was. Blijft over de professional met grote projecten, die in zijn workflow echt de rekenkracht van de Mac Pro nodig heeft. In de praktijk zullen dat vooral de 4 en 8k videomaker en de animator zijn. Fotografen hebben meer dan genoeg aan bestaande specs, en kunnen de upgrade dus makkelijk overslaan. Probleem van de moderne fotograaf is echter dat hij ook video maakt, erbij of ernaast. Tja, dan zijn die specs wel weer interessant.

Goedkoper

In de range Macs van Apple bestaat een tweede desktopcomputer, de Mac mini. Kleiner, compacter en vooral een stuk goedkoper. Een behoorlijk opgevoerde Mac mini is er al voor net onder de 3000 euro. Maar is het verstandig hierheen te switchen? Het grootste nadeel van de Mac mini lijkt het feit dat hij niet uitbreidbaar is. Hij is geseald, alles zit dicht op elkaar, je kunt er eenvoudigweg niet in. Dit is echter makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door een externe krachtiger GPU via Thunderbolt 3 aan te sluiten op het apparaat. Ook extra SSD-opslag kun je extern aansluiten. En als er over drie jaar een opvolger beschikbaar is, neem je de externe apparatuur gewoon mee en hoef je van de nieuwe Mac mini alleen de basisuitvoering aan te schaffen.

Verschillend

Natuurlijk zitten er verschillen tussen de apparaten. De Mac mini gaat tot 6 cores, terwijl de Mac Pro een processor tot liefst 28 cores biedt. Op de Mac Pro heb je de mogelijkheid tot 10Gbit Ethernet, wat de Mac mini niet standaard heeft. Het cache geheugen van de Mac Pro is 25MB, tegenover 12MB op de Mac mini.

De grote vraag is: heb je al die rekenkracht nodig? Als fotograaf zeker niet. Zelfs als je met een Fuji GX 100 of Phase One camera werkt, kun je makkelijk met een Mac mini uit de voeten. En zelfs al werk je met 4k-videoprojecten, dan kom je met een uitgebreide Mac mini prima weg. Als je die upgrade met externe hardware ben je rond de 4000 euro klaar, en dan zijn de specs bijna gelijk. Dat scheelt toch 40%, geld dat je mooi in een lichtsterk primeobjectief kunt steken, om maar een dwarsstraat te noemen. In de praktijk zijn er echter ook andere switchopties, iets meer buiten de box gedacht.

Upgrade

Het bedrijf van René Speelman legt zich toe op het upgraden van bestaande Apple-systemen. Hij volgt de ontwikkelingen van Apple op de voet. Hij kijkt met bewondering naar de nieuwe Mac Pro versie 7,1. “Indrukwekkend die specs, echt een stap voorwaarts.” Tegelijkertijd denkt hij dat veel gebruikers teleurgesteld zullen zijn in de prijs. “Als je er echt veel sneller mee wilt zijn, ben je er nog lang niet met de 6000 euro. Ik denk dan eerder boven de 10.000 euro.” Ook weet hij dat de Mac Pro 7,1 overkill is. “Voor elke fotograaf is dit veel teveel. Hij is echt bedoeld voor de video- en animatie- professional, als moneymaker. Natuurlijk, als je geld hebt, kun je hem aanschaffen, maar nodig is het niet. Ook niet just in case.”

Ziet Speelman dan heil in de nieuwe Mac mini? “Nee, ook niet. Je kunt als gebruiker niet eens de machine in komen, en als je een beetje goede opties wil, ben je ook drie à vier mille kwijt.” Speelman adviseert veel bestaande Mac Pro 6,1-gebruikers een stap terug te doen. Terug? “Ja, de Mac Pro 5,1, in aluminium behuizing, kan prima geüpgraded worden om nog minstens vijf jaar mee te gaan. Zo kunnen we een bestaande Mac Pro 4,1 met 8-core 2.26GHz processor uit 2009 upgraden naar een driemaal zo snelle 12-core Mac Pro 5,1 op 3.46 GHz. Die gaat dan net zo snel als de duurste Mac Pro 6,1 ooit gemaakt maar wordt wél gekenmerkt door een enorme uitbreidbaarheid; iets dat de 6,1 zo node mist.” Samen met 96GB intern geheugen en een USB 3.1-kaart kun je hier voor zowel fotografie als video prima mee werken. Voor een compleet systeem betaal je rond 1650 euro, of zelfs minder als je je eigen Mac Pro laat upgraden of kiest voor een 6-core machine.”

