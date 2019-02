PROGRAMMA Maandag 4 februari 2019 Fotografencafé Kasteel Woerden

13.30 uur: Workshop Bas Losekoot: ‘Straatfotografie: Flitsers op straat en de kunst van het observeren’.

Bas Losekoot heeft via zijn ‘Urban Millennium Project’ de gevolgen van toenemende urbanisatie en bevolkingsdichtheid op het menselijk gedrag vastgelegd. In deze workshop vertelt hij over zijn werkwijze en ervaringen. We gaan aan het werk met flitsers op straat. Behandeld wordt het gebruikvan dag en kunstlicht op straat volgens het zgn.3 punts lichtsysteem. Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn: licht/schaduw, scherpte, kadrage, ositie van camera, mis en scene. Maar ook, de kunst van het observeren: hoe herken je interessante locaties en betekenisvolle situaties en hoe kan je die het beste tot uitdrukking laten komen.

Inschrijven voor 1 februari 2019 via https://fotografencafekasteelwoerden.nl/ Prijs € 87,50 incl fotodiner ; excl: € 62,50

17.00 uur: Fotoplaza

Met FOTOPLAZA krijgen bezoekers de gelegenheid om fotowerk te presenteren aan publiek. Je krijgt de beschikking over een beamer en groot scherm en de microfoon en kunt zo in gesprek gaan met aanwezig publiek. IPIbox-fotografen, fotoclubs, foto-verzamelaars & -liefhebbers en zeker ook studenten van fotografie-opleidingen zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden via fotografencafekasteelwoerden@gmail.com

18.00 uur: Fotografendinerin het restaurant van het Kasteel Woerden

Aanmelden voor 30 januari 2019 via https://fotografencafekasteelwoerden.nl/

20.00 uur: Bas Losekoot: Private Lives in Public Places.

De afgelopen zeven jaar werkte Bas Losekoot aan zijn ‘Urban Millennium Project’ waarin hij de gevolgen van toenemende urbanisatie en bevolkingsdichtheid op het menselijk gedrag heeft vastgelegd. Bas onthult op haast intieme wijze in zijn foto’s “minidrama’s” die normaal aan het blote oog voorbij zouden gaan. Door de densiteit en de stressvolle dynamiek van de stad, gaan inwoners van steden zich op vergelijkbare manieren gedragen. Zo lijken het individuele beelden, maar brengt Bas juist het universele karakter van de stadsmens naar voren. Het resultaat is een foto-essay dat sociologisch inzicht biedt in de menselijke conditie in hedendaagse megasteden. Hoe is hij te werk gegaan? En wat leerde het project hem over het samenleven in steden?

Toegang gratis

21.15 uur: Portfolio reviews door professionele fotografen/ reviewers

U kunt geheel vrijblijvend uw eigen foto’s (op papier) laten reviewen. Neem werk mee voor een toets op kwaliteit of een advies over aanpak en richting. Intekenen vanaf 19.30 uur bij één of meer fotografen voor 15 minuten.

De intekenlijsten liggen op de Lange Tafel.

De reviewers vanavond:o.a. Diana Bokje en Katharina Pöhlmann

KasteelWoerdenhttps://fotografencafekasteelwoerden.nl/

13 januari 2019. info: Aart Sliedrecht: 06 22908538

Bas Losekoot

Bas Losekoot is een Nederlandse fotograaf (1979, www.baslosekoot.com). Hij studeerde o.a. aan het Grafisch Lyceum in Amsterdam, Royal Academy of Fine Arts in Den Haag (BA), Nederlandse Film en Televisie Academie, volgde diverse Workshops en het buitenland, en behaalde een MA bij Photography ans Urban Cultures, Goldsmiths University of Londen (UK). Bas exposeerde (al dan niet in samenwerking met anderen) tientallen keren wereldwijd. Hij publiceerde veel in buitenlandse media en gaf diverse lectures. Hij kreeg vele eervolle vermeldingen voor zijn werk en ontving vele prijzen waaronder de Zilveren Camera.