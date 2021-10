Maken klanten een afspraak met je vanwege je foto’s of om wie jij bent? Fotografen geloven graag het eerste. Maar in de praktijk kiezen klanten eerder voor de naam van de fotograaf. Sterker, veel afnemers van foto’s hebben zelf helemaal geen verstand van fotografie. Ze laten de smaak of het advies van anderen flink meewegen in hun overweging voor welke fotograaf ze kiezen.

door Werner Pellis

De fotograaf is belangrijker dan zijn foto’s. Mond-op-mondreclame of goede online reviews zijn belangrijk voor de keuze van de fotograaf. Potentiële klanten vinden de meningen van anderen over jou vaak belangrijker dan de mooie foto’s op je website. Omdat de persoon een grote rol speelt, kun je een hoop voordeel putten uit jezelf te branden. Jij bent je eigen merk.

Op Instagram volg ik onder meer Barack Obama, Richard Branson en Peter Sagan. Een politicus, een ondernemer en een wielrenner. Er zijn zat politici, ondernemers en wielrenners, maar ik volg juist deze drie omdat ze mij inspireren als persoon en om de berichten die ze plaatsen. Alleen al omdat ik Branson zo inspirerend vind, zou ik graag nog eens willen vliegen met Virgin Orbit. Nu ben ik geen Branson en jij vast ook niet en waarschijnlijk is je onderneming een behoorlijk stuk kleiner als die van Branson, net als de mijne. Maar net als Branson, Obama en Sagan kan je een personal brand opbouwen online. Net als zij kan jij jezelf op een bepaalde manieren op social media presenteren zodat het je klanten oplevert.

Strategie

Mensen zijn nieuwsgierig naar het wel en wee van anderen. Zeker als ze iets gemeenschappelijks hebben met een persoon of als die iets bijzonders te vertellen heeft wat hen boeit. Wellicht vraag je je af wat jij nu te vertellen hebt. Vaak meer dan je zelf denkt. En vergis je niet: het is ook belangrijk hoe je je verhaal vertelt.

Allereerst heb je een strategie nodig. Wat onderscheid jou van andere fotografen, wat maakt jou uniek als fotograaf? Het gaat in dit stuk over je personal brand. Dit betekent dat naast je fotografie ook je persoonlijkheid belangrijk is. Wie ben jij als mens, wat vind je belangrijk en welke dingen houden je bezig? Belangrijk is dat je een duidelijke visie hebt op wat je wil vertellen. Een eenduidig verhaal met variatie blijft mensen eerder boeien dan dat je telkens weer vanuit een totaal andere visie een verhaal vertelt. Daarom ga je kiezen voor een bepaalde strategie. Je neemt een aantal vaste uitgangspunten of onderwerpen die terugkomen in je berichten. Een strategie helpt bij het vertellen van je verhaal omdat je dan gericht berichten kunt schrijven en publiceren. Je werkt aan een langetermijndoel: het neerzetten van jou als merk.

Fietsende fotograaf

Een voorbeeld van iemand die consequent is in zijn onlinestrategie is Jacques Kok, een portret- en bedrijfsfotograaf uit Duiven. Jacques Kok deelt zelden de foto’s die hij maakt. Hij kiest ervoor om foto’s te delen waarop hij aan het fotograferen is en van klanten met hun foto’s. Daarnaast deelt hij op zondagochtend foto’s van zichzelf als wielrenner. Die drie ingrediënten vormen samen 90 procent van de berichten die hij deelt. Zijn volgers kennen hem als vriendelijke, goedlachse, fietsende fotograaf. Ik heb plezier in het lezen van zijn berichten en als ik een fotograaf nodig zou hebben in de omgeving van Duiven, dan is Jacques Kok de eerste aan wie ik denk.

Jacques Kok doet zijn onlinebranding dus erg goed. Want het doel van online branding is dat je met het vertellen van jouw verhaal je volgers (klanten, potentiële klanten) betrekt bij jouw onderneming. Door het vertellen van je verhaal, krijg klanten een binding met jou en zullen ze voor eerder voor jou kiezen dan voor iemand die net zo goed is of zelfs beter. Immers als klanten fans worden dan hoef je niet veel moeite te doen om ze als klant te behouden.

Band scheppen

Er zijn maar weinig fotografen die ervoor kiezen om zichzelf in beeld te zetten. Veel fotografen vinden dit ongemakkelijk. “Ik heb niet voor niets gekozen om achter de camera te gaan staan” is een veel gehoord argument om zelf niet in beeld te willen komen. Een ander argument is dat de foto’s die je maakt je verhaal vertellen, en bovendien veel beter zijn dan de foto’s die van jou tijdens het fotograferen met een telefoon of iets dergelijks gemaakt zijn. Dat klopt waarschijnlijk wel. De door jou gemaakte foto’s zijn technisch en artistiek waarschijnlijk veel beter dan de foto’s waarop jezelf staat te fotograferen. Toch werkt dat voor de meeste volgers anders. De foto’s waarop jij aan het werk bent geven een kijkje in de keuken. Ze geven meer bloot over de man achter de camera en zorgen zo voor een verbinding tussen fotograaf en volger.

Houd ook in gedachten waarin je volgers geïnteresseerd zijn. Een toekomstig fotograaf is wellicht geïnteresseerd in de instellingen die je gebruikt, maar een kunstkoper niet. Die leest liever iets over je intrinsieke motivatie en je visie op bepaalde zaken. Dus als je workshops wilt slijten dan kan je het over instellingen hebben. Wil je die kunstkoper aanspreken dan kies je een andere insteek. Wees consequent. Kies je voor allebei, dan kost je dat veel volgers.

Iemand die dat begrijpt is Jimmy Nelson. Op zijn Instagram zie je naast door hem gemaakte foto’s, heel veel foto’s waarop hij in gesprek is met mensen die hij gaat fotograferen. Ook zie je een model in een setting met zijn camera in beeld, zodat je niet het eindresultaat ziet, maar de setting waarin het geschoten is. Dit in combinatie met de beelden waar Jimmy Nelson zelf op staat schept een band, alsof je er zelf een beetje bij bent.

Persoonlijke verhalen

De Bredase landschapsfotograaf Mischa Keijser pakt het weer op een andere manier aan. Hij komt zelf zelden in beeld, maar hij maakt contact met zijn volgers door de verhalen die hij bij zijn foto’s vertelt. Verhalen die soms heel persoonlijk zijn, zoals over zijn jeugd. Deze verhalen bij beelden worden afgewisseld met een kijkje in de keuken tijdens een sessie. Of hij laat een foto zien van een camera die beschadigd is geraakt door een golf zeewater. Kortom, Mischa Keijser komt zelf niet in beeld, maar hij laat zien wat hij maakt en hij laat ook ‘backstage’ beelden zien, maar dan gemaakt door hemzelf en vanuit zijn perspectief.

Dus wil je mensen bereiken met sociale media en een band scheppen met je volgers, maak het persoonlijk. Je mag soms schaamteloos zijn. Al vind je het ongemakkelijk om jezelf in beeld te zetten, doe het toch. Zet een stap over die grens en laat jezelf zien. Kies een paar onderwerpen die bij je passen en vertel je verhaal. Verlies bij het maken van je berichten nooit het uiteindelijke doel uit het oog: dat je volgers op de een of andere manier, direct of indirect, je klanten worden.

