Lynn SchüllerLynn Schüller is de winnaar van de hoofdprijs van de Keep an Eye Grand van met haar serie “When the Belfast child sings again”. De Nederlandse Fotovakschool mocht voor het vijfde jaar op rij een hoofdprijs van €10.000,- uitreiken aan een veelbelovend en aanstormend pas afgestudeerd fotografietalent.

Wekenlang hebben tien genomineerden zich voorbereid in aanloop naar dit grote fotografie-event. Zij werden al eerder door een interne jury geselecteerd als beste net-afgestudeerde talenten van de Nederlandse Fotovakschool, een faculteit van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Deze fotografen van de toekomst probeerden tijdens de Grand Grant Evening een zeskoppige vakjury te overtuigen van hun fotografieproject. Dit deden zij door middel van een één-minuut-pitch, een vooraf opgenomen pitchfilm, een projectplan en natuurlijk door middel van hun eigen en unieke fotografische werk. Ten overstaan van meer dan 200 man publiek mocht Wilfried de Jong de feestelijke avond presenteren.

De jury, bestaande uit Ari Versluis, Marcel Molle, Fenna Jensma, Roel Sandvoort, Anne Bloemendaal en Annette Menheere, kwam na een lang en kritisch juryberaad tot het eindoordeel: Lynn Schüller is de grote winnaar van de avond. Zij mocht de hoofdprijs van €10.000,- in ontvangst nemen om haar plan te realiseren. Haar fotografische werk gaf voor de jury de doorslag.

Een statement van de jury. “Wat opvalt is dat het verhaal bijna belangrijker wordt dan het beeld. Hierdoor verdwijnt de maker naar de achtergrond en komt de denker op de voorgrond te staan. Vanavond kiezen wij echt voor het beste fotowerk. Dat is waar deze beeldmakers al die jaren voor zijn opgeleid”, aldus juryvoorzitter Ari Versluis. Het werk van Lynn wordt geprezen om een heel eigen stijl en een volwassen manier van fotograferen. Naast de hoofdprijs mocht de jury een aanmoedigingsprijs ter waarde van €2.500,- uitreiken. Fotograaf Sebiha Oztas kreeg de cheque overhandigd. De jury was duidelijk over haar werk: “het is urgent. Voor haar verhaal is een prachtige toekomst weggelegd.”

Beide fotografen krijgen een geweldige kans om een veelbelovende start te maken aan het begin van hun fotografiecarrière. Deze prijzen worden mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation. Dankzij deze stichting krijgen veelbelovende, jonge talenten door middel van onder andere prijzen de kans om hun creatieve dromen te verwezenlijken.

Het publiek heeft tijdens de voorrondes mogen stemmen op zijn of haar favoriete fotograaf. Arjan van Nieuwkoop kreeg de meeste stemmen. Hij mocht daarom €500,- huurtegoed bij Budgetcam in ontvangst nemen en hij mag zijn werk gaan exposeren tijdens World Press Photo Expo Rotterdam. Als verrassing werd er op de avond ook een Wildcard uitgereikt aan genomineerde Daniel Martinus. Ook hij mag, samen met de grote winnaars van de avond, zijn werk exposeren tijdens World Press Photo Expo Rotterdam.

Over de winnaars

Lynn Schüller, “When the Belfast child sings again”: winnaar hoofdprijs van €10.000,-

Een project over de jongeren in Belfast, Noord-Ierland: In de tweede helft van de vorige eeuw liepen de spanningen tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen hier zo hoog op dat dit resulteerde in een burgeroorlog. Nu, 21 jaar na het vredesakkoord van 1998, zijn de spanningen nog steeds voelbaar. Grote muren, van soms wel 12 meter hoog, verdelen op veel plekken nog steeds de stad. Vooral de oudere generatie houdt dit het liefst in stand. Maar hoe zit het met de jonge­ren die het conflict nooit zelf meegemaakt hebben, maar wel met de gevolgen ervan zijn opgegroeid? Deze jongeren verdienen een stem. Graag zou ik samen met een journalist teruggaan, om naar hun verhalen te luisteren, meer portretten te maken en hun omgeving vast te leggen, om zo meer zicht te kunnen geven op de situatie in Belfast. De verhalen en de beelden wil ik graag bundelen in een fotoboek.

Sebiha Oztas, “Rebirth”: winnaar aanmoedigingsprijs van €2.500,-

Mijn afstudeerserie “Onder Dak” gaat over de groeiende groep thuiswonende jongvolwassenen in de maatschappij en de plaats die zij daarin innemen. “Rebirth” is mijn nieuwe project over Turkse transgenders in Turkije. Turkije heeft het hoogste aantal transgendermoorden in Europa. Je vrij voelen en zijn is een taboe, ondanks dat Turkije niet meer zo traditioneel is. Ik wil de positie, problematiek en leefomgeving van de transgenders binnen de Turkse cultuur in Turkije vastleggen. Wat beweegt ze om ondanks het overwegend islamitische karakter van het land toch openlijk voor hun standpunt en manier van leven uit te komen? Het project zal een weergave zijn van de leefomstandigheden, leefwijze en emoties.

Arjan van Nieuwkoop, “Body Pain(t)”: winnaar publieksprijs

Acht vrouwen én mannen die borstkanker overwonnen hebben, ga ik op een artistieke wijze naakt fotograferen in combinatie met het gebruik van verf (bodypaint) op het lichaam. De borstkankerpatiënten kunnen een borst besparende operatie hebben gehad, een geamputeerde borst of een gereconstrueerde borst hebben. Het worden krachtige, kleurrijke portretten waarbij de verf van het beeld ‘afspat/afdruipt’. Door goed naar de beelden te kijken, ziet de kijker waar het daadwerkelijk om draait. Het contrast van een pijnlijk en gevoelig onderwerp als borstkanker met kleurrijke verf valt op zonder te provoceren; Body Pain(t)! De overeenkomst met mijn eindexamenproject “BODY BALANCE” is de naaktfotografie met bodypaint. BODY BALANCE ging over het uitstralen van kracht door middel van het aanspannen van spieren in een balanshouding. Het project “Body Pain(t)” gaat over de uitstraling van kracht van binnenuit, de kracht van overleven. Door toevoeging van verf wordt het een bijzonder beeld.

Daniel Martinus, “Meet Hermann”: winnaar wildcard

Het project dat ik voor ogen heb bestaat uit het produceren van een fotoboek over de toekomst met menselijke robots (humanoids). Ik vind het belangrijk om bewustwording te creëren over de gevolgen van de toenemende technologische mogelijkheden van deze humanoids. Dit doe ik door wrange, maar realistische, situaties te creëren en te fotograferen, waarin ik de relatie tussen mens en humanoid bevraag. Momenteel bestaat het project uit zes beelden waar ik gedurende mijn afstudeerfase hard aan heb gewerkt. Het doel is om het komende jaar dertig foto’s van hoge kwaliteit te produceren en in een fotoboek te plaatsen. Alle beelden worden gemaakt in samenwerking met een professioneel team. Het boek zal uiteindelijk worden samengesteld met behulp van een grafisch vormgever en een tekstschrijver.