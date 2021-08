next

Van 17 september tot en met 31 oktober viert het International Photo Festival Leiden (IPFL) haar eerste lustrum. Zes weken lang is op de Singelparkroute in Leiden de gratis toegankelijke buitenexpositie te bezoeken van een nieuwe generatie talentvolle fotografen uit binnen- en buitenland.

Allereerst zijn de foto’s van de 15 IPFL-Fotografen te zien waaronder de unaniem verkozen winnaar Jesper Boot, met zijn serie: Power. Speciaal voor deze lustrumeditie is er ook nieuw werk te zien van ‘oud’ IPFL-Fotografen en eerdere winnaars, allen inmiddels werkzaam als professioneel fotograaf.

De Leidse Amateur fotovereniging toont een voorselectie van de 10 beste foto’s van hun leden voor de Bondsfotowedstrijd 2021. Leidse Stadsfotografen hebben een eigen kleine expositie waarin zij nieuw werk tonen.

In een speciale expositie is het werk te zien van Amerikaans en Australisch fototalent. Het IPFL heeft sinds 2014 een uitwisseling met Photoville, New York en HeadOn, Sidney, twee gerenommeerde internationale fotofestivals.

Tijdens het festival kan het publiek haar stem uitbrengen. Welke van de 15 geselecteerde IPFL-Fotografen verdient dit jaar de publieksprijs? De winnende fotograaf ontvangt een geldbedrag van €500,- om te besteden aan de ontwikkeling van zijn of haar fotografiecarrière.

Kijk voor meer informatie op Photofestivalleiden.com

Het International Photo Festival Leiden (IPFL) biedt Europese fotografen die maximaal 5 jaar geleden zijn afgestudeerd een podium in de eerste fase van hun carrière als professionele fotograaf.