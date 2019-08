’s-Hertogenbosch, Nederland, 27 augustus 2019 – Met trots kondigt Panasonic de LUMIX S1H aan, een nieuwe DSLM-camera met een full- frame beeldsensor die professionele videokwaliteit combineert met de flexibiliteit van een spiegelloze camera. Zoals al eerder aangekondigd, is de LUMIX S1H ’s werelds eerste camera die video’s vastlegt in 6K/24p*1(beeldverhouding van 3:2), 5,9K/30p (beeldverhouding van 16:9) en 10- bits 60p 4K/C4K. *2 *3

De nieuwe 24,2-megapixel full-frame beeldsensor is compatibel met de nieuwe Dual Native ISO-technologie. In combinatie met de optimale signaalverwerking door de Venus Engine leidt dit tot een hoge gevoeligheid en minimale ruis. De LUMIX S1H biedt een dynamisch bereik van 14+ stops, net zo breed als dat van broadcastcamera’s, en V-Log/V- Gamut compatibel met de populaire colorimetrie ‘VariCam Look’. Wat de LUMIX S1H zo speciaal maakt, is de onbeperkte opnametijd in alle opnamemodi. Dit is te danken aan de unieke warmteverspreidingstechnologieën van Panasonic. Verder biedt de camera de modi HDR (High Dynamic Range) in HLG (Hybrid Log Gamma), 4:2:2 10-bits HDMI-output en Anamorphic 4:3 plus een aantal praktische tools voor het maken van films, zoals tally-lights, een wave form monitor en een V-Log View Assist-functie.

De LUMIX S1H beschikt over een Body I.S. (Image Stabilizer) die beweging door het trillen van de handen effectief compenseert. Door de Body I.S. (5-assig) te combineren met de O.I.S. (Optical Image Stabilizer, 2-assig) in de lenzen uit de LUMIX S-serie, compenseert Dual I.S. 2 vrijwel elk type bewegingsonscherpte nog krachtiger, wat een 6,5 stops*4langere sluitertijd mogelijk maakt. Het nieuwe vrij kantelbare scherm aan de achterkant, de Real View Finder en de status-lcd zijn groot en hebben een hoge resolutie. Ze zijn daardoor zeer duidelijk. Door het robuuste design kunnen professionele fotografen rekenen op grote betrouwbaarheid.