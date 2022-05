terug

Skylum is verheugd om de release aan te kondigen van de nieuwe verwachte Masker AI functie die de bewerkingsworkflow vergemakkelijkt en versnelt de bewerkingsworkflow dankzij krachtige AI-technologieën. “Luminar Neo in zijn oorspronkelijke opzet is een product dat is ontworpen om de problemen van fotografen. Ik geloof dat met Masker AI we dat doel hebben bereikt. De technologieën achter Mask AI helpen makers de tijd de tijd die het kost om handmatig te maskeren en geven ze de ruimte om te experimenteren en zichzelf uit te drukken in overtuigende beelden.”

Ivan Kutanin, CEO van Skylum

voor

na

Luminar Neo Update 1.0.6. Samen met bug fixes en een Histogram, heeft de update de volgende kenmerken:

De kracht van Mask AI Masker AI is een slimme tool die het vervelende en tijdrovende tijdrovende werk van manual maskeren. In tegenstelling tot de software van concurrenten, is het neurale netwerk achter Luminar Neo’s Mask AI niet alleen het hoofdonderwerp, maar detecteert het ook automatisch afzonderlijke elementen in een foto: mensen, luchten, architectuur, vervoer, flora, water, bergen, na

landschappelijke grond, en kunstmatige ondergrond. Naarmate de AI leert, zullen in de toekomst meer elementen worden toegevoegd.

Met Masker AI is er geen tijdtijdrovend borstelen nodig. Wanneer u op Mask AI , Luminar Neo automatisch alle elementen detecteren die aanwezig zijn in je foto. Dan kunt u moeiteloos het masker toepassen door op de knop te drukken met de naam van het element dat u wilt maskeren. Bovendien, in het Masker Acties tabblad kunt u tonen, vullen, wissen, kopiëren, plakken of het gedetecteerde masker omkeren.

Masker AI werkt naast de handmatige Paint, Radial, en Gradient Maskers die al aanwezig zijn

in Luminar Neo, dus in het geval van onvolkomenheden of onverwachte resultaten, is het mogelijk om de

maskerselectie handmatig aan te passen. Th laat de volledige controle over het beeld over aan de Luminar creatieven.

Beschikbaarheid

Luminar Neo Update 1.0.6 zal worden vrijgegeven op 12 mei. Voor prijzen hier en houd rekening met de 30 dag geld – terug garantie vanaf het moment van verzending. De Portret Achtergrond

Verwijdering AI functie zal worden vrijgegeven in de volgende grote update.

● Luminar Neo is verkrijgbaar in zowel de Microsoft Store en macOS App Store



●Luminar Deel is beschikbaar in de Google Play Store en de macOS App Store



Om meer te weten te komen over Luminar Neo en u aan te melden voor updates, bezoek

http://skylum.com/luminar

Over Skylum Software

Skylum is een wereldwijde imaging technologie bedrijf gericht op het creëren van tools die het gemakkelijker maken voor creatieven om dingen gedaan te krijgen. Skylum’s Luminar platform ontketent creativiteit door het innovatief gebruik van geautomatiseerde en intelligente beeldverwerking die

nog steeds al de kunstenaar volledige controle over het eindproduct behoudt. Skylum heeft de 2021 Red Dot Award gewonnen voor Luminar AI, Apple’s Best of Year, “Best Imaging Software” door TIPA en EISA, evenals verschillende andere top industrie awards.