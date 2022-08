Luminar Neo krijgt Noiseless AI

terug

Skylum brengt zijn nieuwe visie voor Luminar Neo tot leven met uitbreidingen.

Luminar Neo verandert in een enkel platform voor creatieve bewerking met de release van 7 extensies tegen het einde van 2022, de volgende is Noiseless AI.



Skylum’s grootste inzet is het ontwikkelen van Luminar Neo als een enkel platform voor creatieve fotobewerking. De uitbreidingen zetten een nieuwe koers uit voor de toekomst van Skylum en zijn een natuurlijke voortzetting van de nieuwe visie voor Luminar Neo. Tegen eind 2022 zal Skylum in totaal 7 Extensions uitbrengen, na de release van HDR Merge in juli en de aankomende release van Noiseless AI in augustus, met nog 4 in november en 1 in december. Skylum voegt ook een meer flexibele betalingsoplossing toe, met de invoering van een abonnement voor Luminar Neo en alle extensies die tijdens de abonnementsperiode worden uitgebracht. Vroege abonnees kunnen profiteren van een betere prijs. Alle 2022 uitbreidingen zijn ook beschikbaar voor Luminar Neo levenslange licentiehouders als een bundel in een pre-order aanbieding.

Luminar Neo als one-stop platform

Skylum vervult de belangrijkste visie voor Luminar Neo – om het een one-stop creatief platform voor fotografen te laten worden. Het platform van Luminar Neo zal Luminar Artiesten helpen in hun groei en content creatie. Tegen het einde van 2022 zullen er 7 Extensies zijn toegevoegd in Luminar Neo die het bewerken van foto’s nog bevredigender zullen maken, met Noiseless AI dat op 30 augustus komt, en de volgende vier die in september en oktober worden aangekondigd, plus een extra speciale die in december wordt aangekondigd en geleverd. Ruisvrije AI is de tweede Extensie van de serie, die naadloze ruisonderdrukking op basis van AI-technologieën biedt voor uw foto.

Om regelmatig alle Extensies voor de beste prijs te ontvangen introduceert Skylum een flexibeler prijs- en productaankoopmodel. Luminar Neo zal beschikbaar zijn als een standalone aankoop, maar ook als een abonnement, met betaalde extensies. Het Pro Maandelijks of Jaarlijks abonnement, beschikbaar vanaf 16 augustus 2022, zal de Luminar Neo app bevatten, plus alle Extensies die tijdens de abonnementsperiode zullen uitkomen. Lifetime licentie en het 2022 Extensions Pack voor diegenen die geen zin hebben in abonnementen zijn ook beschikbaar.

In de tussentijd zal Luminar Neo regelmatig gratis prestatie- en functie-updates blijven krijgen, omdat we er alles aan doen om u de best mogelijke bewerkingservaring te bieden. De langverwachte Clone & Stamp tool zal eind september aan Luminar Neo worden geleverd.

Voldoen aan de behoeften van fotografen

De toevoeging van Extensies is een natuurlijke voortzetting van Luminar Neo’s innovatieve probleemoplossing, omdat de app al creatieve oplossingen biedt voor veel voorkomende bewerkingsproblemen met functies als Sky AI, en vele anderen. Sky AI transformeert bijvoorbeeld een grijze lucht die de stemming van de foto naar beneden haalt in een spannend en levendig middelpunt van uw foto. Relight AI zorgt ervoor dat je foto goed verlicht is en houdt rekening met de diepte van de foto

diepte van de foto met slimme AI-algoritmen. Objecten maskeren is eenvoudig met AI die tot negen afzonderlijke elementen in je foto detecteert en maskeert. Dit is allemaal mogelijk dankzij de gloednieuwe engine van Luminar Neo die de app een onbeperkt aantal mogelijkheden geeft om meer bewerkingstools en kracht in de handen van creatieven te krijgen.

“Dit jaar komt Luminar tot zijn volle potentieel, het wordt een platform, daarom brengen we geen nieuwe versie uit, en blijven we verbeteringen brengen aan het bestaande product. Fotografen kunnen nu meer superkrachten krijgen voor hun creativiteit en superieure beeldkwaliteit, met onze nieuwe professionele AI-uitbreidingen.” – Evgen Kushnirchuk, CPO van Skylum

Het volgende grote ding – ruisvrije AI

De flexibiliteit van Luminar Neo’s nieuwe engine maakt het mogelijk om een nieuwe Extension te leveren – Noiseless AI, de tweede Extension uitgebracht voor Luminar Neo. Het is een op AI gebaseerde tool op pro niveau die helpt het ruisniveau op een afbeelding te verminderen. Ingebouwde algoritmes maken het mogelijk om resultaten van hogere kwaliteit te bereiken, en nieuwe controle opties zorgen voor nog meer precisie over de resultaten. Noiseless AI is ontworpen voor onbewerkte beelden, maar werkt net zo goed met niet-bewerkte beeldformaten. Dankzij de slimme neurale netwerken verwijdert Noiseless AI ruis, maar behoudt het alle hoogwaardige details op de foto. Op basis van een grondige foto-analyse bepaalt Noiseless AI het ruisniveau van de foto en stelt een van de drie ruisonderdrukkingsopties voor – Laag, Gemiddeld of Hoog, die kunstenaars met één klik kunnen toepassen, of de ruisonderdrukkingsniveaus handmatig kunnen aanpassen. Bovendien geven de 3 extra schuifregelaars, Luminosity, Color en Details, nog meer controle over de resultaten.

Luminar Artists hoeven nu geen compromissen meer te sluiten op het gebied van ISO (de instelbare gevoeligheid van uw camera voor licht) bij het maken van foto’s. Het is mogelijk om een hogere ISO in te stellen waardoor een afbeelding helderder wordt zonder bang te hoeven zijn voor te veel ruis. Bovendien is het niet meer nodig om nauwgezet close-ups te maken in een poging om het ruisgebied gelijkmatig te maskeren, want met één klik op de knop wordt het ruisniveau over de hele foto weggewerkt.

De aankondigingen van de volgende uitbreidingen komen er aan. In november zullen nog vier Extensions worden geleverd, en één in december.



Pre-order voor een betere prijs

Noiseless AI wordt op 30 augustus uitgebracht. Het kan worden aangeschaft met het Luminar Neo Pro Maandelijks of Jaarlijks abonnement, of gekocht worden als onderdeel van het 2022 Extensions pakket. Het Pro Maandelijks of Jaarlijks abonnement is beschikbaar vanaf 16 augustus 2022, en omvat Luminar Neo en alle extensies die tijdens de abonnementsperiode zullen worden uitgebracht. Door in te schrijven tijdens de jaarlijkse bird-fase, krijgen Luminar Artists de beste prijs voor het eerste abonnementsjaar.

Beschikbaarheid

De Luminar Neo Noiseless AI extensie komt op 30 augustus uit. De prijzen vindt u hier, en Skylum biedt een 30-dagen geld-terug garantie vanaf het moment van verzending. Noiseless AI werkt alleen als een Extensie binnen Luminar Neo.

Luminar Neo is available in both the Microsoft Store and the mac O S App Store .

To learn more about Luminar Neo and sign up for updates, visit http://skylum.com/luminar-neo