Luminar is een geheel vernieuwde RAW-verwerking software voor de creatieve fotograaf die op een snelle en leuke manier zijn bestanden wil verwerken. Luminar onderscheidt zich van andere pakketten door uitgebreide toepassing van Artificiële Intelligentie. Hierdoor wordt de lucht direct herkend en losgemaakt van de voorgrond en kunnen gezichten uitgebreid bewerkt worden. Luminar kan met recht het meest innovatieve platform voor creatieve afbeeldingen genoemd worden. Luminar is nu geheel in het Nederlands.

Via Skype spreken we Alex Tsepko, de ceo van Skylum Software, het bedrijf achter Luminar. “Ons bedrijf heette aanvankelijk MacPhun omdat we vooral apps maakten voor de IPhone. We vonden dat te beperkt en besloten voor alle platforms software te maken en hebben ons bedrijf omgedoopt tot Skylum. We maken nu standalone versies voor de Mac en Windows en tevens plug-ins voor Adobe software. Ons vlaggenschip is de nieuwe Luminar 4.”

We vragen aan Alex Tsepko waar Luminar zich positioneert tussen de Raw-programma’s Lightroom en Capture One? “Dat is een belangrijke vraag. Wij begonnen met het maken van plug-ins voor Lightroom. Daarbij onderzochten we wat wij er in misten en dat waren vooral de creatieve gereedschappen. Door de plug-ins hadden we het beste van beide werelden. Pas daarna bedachten we dat we Luminar ook als een geheel standalone programma konden bouwen.”

Het team van Skylum besloot Luminar niet als een kopie van Lightroom te maken, maar juist innovatieve gereedschappen toe te voegen. “We zagen dat er heel veel enthousiaste fotografen zijn die hun foto’s niet bewerken maar rechtstreeks met JPGs werken. Het bleek dat zij de bewerking vaak te omslachtig vonden en dat zij een beetje kleurcorrectie toepasten op die JPGs en dat voldoende vonden. Daarom hebben we Luminar snel en intuïtief gemaakt. We besloten software te maken voor creatieve fotografen van elk niveau. Daarom hebben we gereedschappen ingebouwd die de RAW-opname snel kunnen verbeteren door de software complexe berekeningen te laten uitvoeren. Er zijn drie sleutelbegrippen die we hebben ingebouwd in Luminar: innovatief, creatief en plezier. Je kunt met één klik imperfecties weghalen, zonder tijd te verliezen aan ingewikkelde maskers en degelijke. Dat is efficiënt en leuk.”

Artificiële Intelligentie

Het toverwoord van Luminar is AI, Artificiële Intelligentie. Alex Tsepko: “Wij wilden dat de fotografen niet te veel tijd kwijt zouden zijn aan het maskeren en selecteren en schuiven met regelaars. Een computer kan heel snel leren van voorbeelden. Denk niet dat AI betekent dat je alles aan de computer overlaat en zelf niets hoeft te doen. Het is een hulmiddel die veel sneller jouw doel kan bereiken. AI is een verlengstuk van jouw eigen creativiteit. Wij laten de software leren van alle problemen die we tegenkomen en dat gaat heel snel. Daarom kunnen we ook frequent ons programma upgraden met nieuwe kennis van AI. Vergelijk het met een auto. Waarom zou je een versnellingsbak hebben als je ook een automatisch transmissie hebt waardoor het rijden plezierig wordt?”

De AI is bij Luminar in verschillende gereedschappen doorgevoerd. Zo heb je de AI Enhance, waarmee op een slimme manier het contrast op de juist plekken wordt verbeterd. Er is de AI Skin Enhancer voor een mooie huid. En er is de AI Sky Enhancer waarmee de blauwe lucht meer diepte en contrast krijgt waardoor de wolken duidelijk aftekenen. De Sky Replacement is ook een AI gereedschap. Alex Tsepko spreekt enthousiast over de snelle vorderingen van machine learning. ”Toen we de Sky Replacement introduceerden kwamen we een probleem tegen. Witte sneeuw op een berg werd als lucht aangezien. We hebben toen veel foto’s in de database ingevoerd en de AI laten leren wat juist was en nu is het probleem verholpen. Op die manier wordt AI in een korte tijd heel slim. We hoeven de code daarom ook niet te herschrijven, want AI leert zichzelf. Luminar kan nu probleemloos de lucht vervangen achter bomen met takken en bladeren.”

Verder kent Luminar nog de AI Structure waarmee fijne contrasten verbeterd kunnen worden en de Details Enhancer, die kleine en grote details apart kan verscherpen.

Intuïtief en creatief

Luminar 4 kan niet alleen de foto verbeteren maar ook nieuwe creatieve elementen toevoegen. “We hebben onze creatieve tools eenvoudige en duidelijke namen gegeven. Als je een landschap wilt verbeteren dan klik je op Landscape Enhancer, wil je een mysterieuze sfeer dan klik je op Mystical en wil je mist dan klik je op Fog. Hetzelfde geldt voor portretten. Wil je een portret verbeteren dan heb je de Portrait Enhancer. Hierdoor wordt Luminar heel intuïtief en kun je er vrijwel direct mee werken. We hebben daarom ook geen handleiding, want elke gebruiker begrijpt het programma direct.”

Met de creatieve gereedschappen kunnen kleurstijlen toegepasts worden en textuur en filmkorrel toegevoegd worden. Ook heeft Luminar een Pro segment waarmee de professionele gebruiker zijn foto kan finetunen. Zo kun je via maskers lokaal het contrast verbeteren, zowel in de hoge lichten, de middentonen als in de schaduwen, maar ook kun je de kleuren verbeteren, doordrukken en tegenhouden.

LUMINAR 4 Features

Smart Contrast

Vergeleken met het gewone contrast gereedschap behoudt het Smart Contrast kleuren en details voor een realistisch beeld vol met textuur.

Erase Object

De Erase Tool haalt alle ongewenste elementen uit het beeld en werkt zelfs op complexe achtergronden, verlopen en sensorstofvlekken.

Sky Replacement

Je kunt de lucht in jouw foto’s direct veranderen. Slim algoritme selecteert de beste oriëntatie voor de lucht. Je kunt vooraf geïnstalleerde luchten gebruiken of eenvoudig je eigen luchtfoto’s toevoegen.

Sky Enhancer

AI Sky Enhancer vindt de lucht in je foto en geeft deze in één simpele beweging een dramatischer uiterlijk.

AI Skin Enhancer

De unieke technologie van AI Skin Enhancer vindt de huid in jouw foto, maakt deze glad en verwijdert vlekken met behoud van poriën, textuur en haar. Alles in één klik en met instelbare sterkte. Werkt voor elke leeftijd en huidtype.

Creative Tools

Luminar bevat een veelheid aan creatieve gereedschappen, zoals Matte look, Mystical, Color styles, Texture overlay, Glow, Film grain en Fog.

