Love Studio geopend

terug

In het kader van onze Love Stories tentoonstelling in de Hermitage bieden wij jou in de feestelijke december maand onze Love Studio!

© Anne Claire de Breij



Laat je portretteren samen met jouw geliefde, muze, familie of met wie je de liefde deelt door Anne Claire de Breij, Farzad Arian, Tara Fallaux of winnaar van de Rabo Photographic Portrait Prize 2022 Wouter le Duc. Voor 250 Euro heb jij een professioneel portret, een cadeau en een unieke foto van de liefde!

Schrijf je in via link: https://dutchnationalportrait.gallery/nl/love-studio/ of stuur een mail naar lovestudio@dutchnationalportrait.gallery

© Tara Fallaux

Tara Fallaux – 14 december

Anne Claire de Breij – 16 december

Farzad Arian – 17 december

Wouter le Duc – 23 december

Tijdschema

10 uur – 11uur \ 11uur -12 uur \12uur -13 uur\ 14 uur – 15 uur \ 15 uur – 16 uur \ 16 uur – 17 uur

Love Studio | Dutch National Portrait Gallery| Kattenburgerstraat 5, gebouw 003D – Marineterrein Amsterdam.