Deze week zijn de winnaars van de prestigieuze ‘This is Reportage Awards’ bekend gemaakt. Een internationale wedstrijd voor trouwfotografen, puur gericht op documentaire trouwfotografie. Trouwfotograaf Linda Bouritius (36) won met o.a. een serie over trouwen in Corona-tijd een award en mag zich nu beste Nederlandse trouwfotograaf noemen.

Documentaire trouwfotografie: meer dan een mooi plaatje

This is Reportage is een unieke fotowedstrijd binnen de trouwfotografie. Bij deze wedstrijd mogen namelijk alleen foto’s worden ingezonden die geheel zonder inmenging van de fotograaf tot stand zijn gekomen. Geposeerde foto’s, foto’s van de fotoshoot of geregisseerde foto’s waar de fotograaf inmenging heeft gehad worden direct gediskwalificeerd. “No poses, nothing staged: this is Reportage”, is het credo van de organisatie.

Pure en echte momenten

“Het resultaat zijn echte pure momenten”, en dat is wat deze vorm van trouwfotografie zo mooi maakt”, aldus Linda Bouritius, die zich binnen de trouwfotografie inzet voor deze documentaire vorm van trouwfotografie. “Je verteld als fotograaf een verhaal. En dat gaat verder dan het verhaal van een bruiloft. Het is het verhaal van twee geliefden, twee families, vrienden en alles wat bij zo’n dag komt kijken. Aan mij de taak om dat verhaal te vangen, niet om dat te gaan regisseren. Om met een enkel beeld dat gevoel en verhaal te kunnen vertellen is voor mij als fotograaf de grootste kick die er bestaat. Een bruiloft is zoveel meer dan die prachtige jurk en een feest en trouwfoto’s meer dan een mooi plaatje. De onderlinge dynamiek, liefde, humor, aanrakingen, tranen en plezier, dat maakt een trouwdag.”

Alternatief trouwen in Corona-tijd

Naast dat This is Reportage uniek is door zich enkel alleen op documentaire trouwfotografie te richten is het ook uniek om dat deze wedstrijd naast enkele beelden ook series beloond. In een serie van 15-20 beelden vertel je het verhaal van een enkele bruiloft. Dit jaar zijn bij Linda bijna alle bruiloften verzet en een enkele in aangepaste vorm doorgezet. Met die paar bruiloften die door gingen wist zij toch in de prijzen te vallen.

Een van haar series laat een geregistreerd partnerschap in Corona-tijd zien. Twee weken van te voren kreeg het bruidspaar te horen dat hun geplande dag niet door kon gaan. Moeilijke beslissingen werden genomen en het alternatief werd door Linda Bouritius vastgelegd en beloond met een This is Reportage Story Award. Volgend jaar hoopt ze samen met het bruidspaar alsnog hun dag grootst te vieren.

This is Reportage: pure ongeposeerde trouwfotografie

This is Reportage is een internationale fotowedstrijd gericht op documentaire/ reportage trouwfotografie. Jaarlijks worden er ruim 70.000 trouwfoto’s en verhalen ingestuurd naar This is Reportage door trouwfotografen van over de hele wereld. Van alle inzendingen wint nog geen 2% een award. Linda Bouritius mocht dit jaar maar liefst 13 awards op naam zetten en won daarmee de titel Beste Nederlandse Reportage Trouwfotograaf en een 8e notering wereldwijd.