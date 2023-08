Light Spaces in Museum Hilversum

terug

Museum Hilversum begint het nieuwe culturele seizoen met de duo tentoonstelling ‘Light Spaces: Tamar Frank & Popel Coumou’. De nieuwe site-specifieke lichtinstallatie van Frank gaat een dialoog aan met de architecturale ruimte van het museum, terwijl het werk van Coumou het twee dimensionale vlak weet om te toveren tot een ruimtelijke ervaring. ‘De kunstenaars delen de fascinatie voor de veranderende kleuren van de lucht en de zoektocht naar de ruimtelijke beleving’, aldus museumdirecteur Fleur van Muiswinkel. ‘Niet alleen een uitdaging voor je ogen, maar ook voor je gevoel voor ruimte.’ De tentoonstelling is van 17 september t/m 26 november 2023 in Museum Hilversum te zien.

© Popel Coumou

‘Licht is niet alleen de essentie van zien maar is ook het startpunt van de fotografie’, vertelt Van Muiswinkel. ‘Tamar Frank en Popel Coumou onderzoeken en nemen ons mee in de bewustwording van een ruimtelijke ervaring. Wat is het effect van licht en lijnenspel op ons onderbewuste? En welke invloed heeft de kleur van het licht of het vlak op je ervaring van de ruimte?’ De recentere collages van Coumou en de kleurstelling van Franks lichtinstallatie zijn grotendeels terug te leiden naar hun gedeelde voorliefde voor de veranderende kleuren van de lucht. ‘Het kleurpalet dat van zonsopkomst tot en met zonsondergang te zien is, creëert een onuitputtelijke bron van combinaties voor beide vrouwen’, aldus Van Muiswinkel. ‘Daarnaast delen de kunstenaars een passie voor de ervaring van de driedimensionale ruimte. Elk op hun eigen manier bieden ze je als bezoeker een onvergetelijke ervaring.’

Tamar Frank

Tamar Frank (1974) is één van de meest vooraanstaande lichtkunstenaars van ons land. Ze onderzoekt in haar werk de wisselwerking tussen licht en kleur. Haar lichtsculpturen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot meer dan driedimensionale objecten: ze beïnvloeden door hun ‘inkleuring’ de beleving van de ruimte. Ze zoekt naar manieren om de toeschouwer een nieuwe, andere werkelijkheid te bieden. In Museum Hilversum zorgen licht, kleur, lijnenspel en de continu veranderende lichtintensiteit voor een immersieve ervaring van de ruimte. Naast de lichtinstallatie zal ook één van de ‘In Lucem’ (2019) panelen getoond worden die is opgenomen in de collectie van Museum Hilversum.

Popel Coumou

Kunstenaar en fotograaf Popel Coumou (1978) creëert al sinds 2003 haar eigen gevormde werkelijkheid. Ze speelt met de belangrijkste elementen van de fotografie: licht, papier en de perceptie van de werkelijkheid. Door haar zelfgemaakte collages gericht te belichten voegt zij de derde dimensie toe aan het papieren reliëf en komt het platte vlak tot leven.

In haar recentere werk wordt de foto, die normaal gesproken gezien wordt als eindproduct, het startpunt. De lagen waaruit ze haar nieuwste interieurs bouwt zijn luchtbeelden. Deze zorgen voor natuurlijke kleurovergangen en creëren een illusie van diepte, terwijl de textuur van het papier zelf goed zichtbaar is. Coumou heeft een voorliefde voor lege ruimtes, grafische lijnen en aan abstractie grenzende composities.

Coumou zoekt altijd naar de essentie van haar omgeving. Toch herkent de toeschouwer in de paar lijnen, vlakken en schaduwen op het papier een duidelijke ruimte waar elk moment een mens in kan stappen of zich een horizon in kan openbaren. Zo speelt ze met de werking van het brein en de herinneringen van de kijker. In de presentatie van haar recente werken maakt ze niet alleen de muren maar ook de vloer onderdeel van haar werk. Hierdoor wordt de totaalervaring van het kijken meer dan alleen een activatie van het oog. Tevens wordt er van haar een serie werken uit 2015 en 2016 getoond waar zij de horizon tot de ultieme essentie terug heeft gebracht