AMSTERDAM – Bezoekers van de tentoonstelling Pride Photo Award 2019 in De Hallen in Amsterdam, hebben de meest controversiële van de getoonde fotoseries de Pride Photo Award beloont met de Publieksprijs. De serie “Concealed, portraits of LGBT Gun Owners” is van de hand van de Amerikaanse Blake Little. Hij fotografeerde leden van Pink Pistols, een organisatie van LGBTQ-wapenbezitters die een grote toename van het aantal leden zag na de schietpartij in juni 2016 in de Pulse nachtclub in Orlando.

Zo’n 150.000 mensen bezochten in november de expositie van de winnaars van de Pride Photo Award-wedstrijd 2019. Zij konden stemmen op 16 verschillende foto’s en fotoseries die een breed scala aan verhalen tonen over seksualiteit en genderdiversiteit van over de hele wereld. Uit de resultaten van de publieksprijs blijkt een voorkeur voor opvallende, politieke verhalen en een waardering voor humor.

Eerste plaats: ‘Concealed, Portraits of LGBT Gun Owners’, door Blake Little Het Pink Pistols Gun Club-lidmaatschap zag een grote toename na de 2016 Pulse Nightclub-schietpartij in Orlando, die de LGBTQ-gemeenschap diep trof. The Pink Pistols is een pro-gay, pro-gun club, met als motto: ‘Kies iemand van je eigen kaliber’. De serie roept vragen op over hoe mensen omgaan met geweld tegen de LGBT-gemeenschap en wat de gevolgen zijn van het recht om wapens te bezitten.

Over Pride Photo Award Pride Photo Award is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA en Stichting Homomonument, en ondersteund en geadviseerd door Foam (Fotografiemuseum Amsterdam) en World Press Photo. Pride Photo Award 2019 wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Fonds21, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.