Lezing 20.00 uur: Rob Hornstra: ‘Impact van de fotografie op de samenleving’ In de Ridderzaal, Kasteel Woerden.

‘Als sociaal geëngageerd fotograaf vertel ik verhalen in de vorm van documentaires. Met mijn fotografie probeer ik vragen op te roepen over de hedendaagse maatschappij. Het is voor mij een uitdaging mensen te laten nadenken over hun eigen opvattingen en vooroordelen’.

In deze lezing richt hij zich op de potentie van fotoprojecten om verandering te bewerkstelligen. Hij combineert enkele van zijn eigen projecten met projecten van andere fotografen die hem hebben geïnspireerd. Zijn projecten The Sochi Project, Man Next Door en The Europeans komen daarbij aan bod.

Rob Hornstra studeerde cum laude af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en won in zijn afstudeerjaar de Photo Academy Award. Andere prijzen volgden, waaronder de Canon Prijs voor innovatieve fotojournalistiek en de World Press Photo. Hij gaf diverse boeken uit in eigen beheer. Zijn werk werd in tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland geëxposeerd en is opgenomen in publieke en private collecties.

En verder:

19.00 uur: Photoplaza: Aanstormend Fototalent

Met Photoplaza krijgen aankomende fotografen de gelegenheid fotowerk te presenteren aan een enthousiast fotopubliek. Deze keer presenteren de volgende fotografen hun werk voor het FCKW-publiek.

00 – Marijke Stroucken: ’ In 2016 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie van Amsterdam. In mijn documentaire projecten onderzoek ik de impact van maatschappelijke, sociale en demografische ontwikkelingen op ons dagelijks leven. Veel van mijn projecten gaan over – al dan niet zelfgekozen – isolement en hoe mensen zich verhouden tot hun omgeving’.

20 – Leander Varekamp: Hij is een documentair portretfotograaf. Is in 2016 afgestudeerd aan de Fotoacademie te Amsterdam, zijn afstudeerrichting was documentair portret. Zijn specialiteit is zwart-wit portretten.

– 19.40 – Sandra Minten: ‘Am viață – I have life’ vertelt het verhaal van een Roma familie. Het ontrafelt het bestaan van drie generaties die bij elkaar wonen in een kleine kamer. Ik fotografeer de hoofdpersonen vanuit alle hoeken en standen en wil op die manier emoties vangen, karakters ontdekken en verhoudingen blootleggen.

Zij vertelt ook hoe ze gekomen is tot het portretteren van deze Roma familie en zij zal iets vertellen over haar boek ‘Am viață – I have life’

