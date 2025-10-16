Lezing reis- en natuurfotografie met awardwinning Chris Burkard

terug

Op zaterdag 25 oktober 2025 geeft internationaal bekende fotograaf, filmmaker en avonturier Chris Burkard een exclusieve lezing in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst neemt hij je mee op een visuele reis door de meest afgelegen en indrukwekkende landschappen van onze planeet.

Bekend om zijn krachtige beelden van ongerepte natuur en extreme omgevingen, weet Burkard als geen ander de relatie tussen mens en natuur te verbeelden. Zijn werk is een ode aan de aarde in al haar ruige schoonheid en een uitnodiging om opnieuw verbonden te raken met de wereld om ons heen.

Over Chris Burkard

Chris Burkard is een van de meest toonaangevende outdoorfotografen van dit moment, met bijna 3,9 miljoen volgers op Instagram. Zijn foto’s verschenen onder meer in National Geographic, The New Yorker en GQ, en leverden hem tal van internationale prijzen op.

Hij reist naar de verste uithoeken van de wereld op zoek naar de perfecte balans tussen avontuur, natuur en menselijke aanwezigheid. Zijn werk draait om het contrast tussen schoonheid en kwetsbaarheid en vertelt verhalen over klimaat, duurzaamheid en de kracht van de natuur.

Beleef het avontuur van dichtbij

Tijdens een exclusieve lezing deelt Chris Burkard zijn reiservaringen, creatieve proces en de verhalen achter zijn iconische beelden. Bezoekers krijgen een unieke inkijk in zijn manier van werken en de uitdagingen van fotograferen in extreme omstandigheden.

Daarnaast is er ruimte voor vragen, inspiratie en ontmoeting. Het is een zeldzame kans om één van de meest invloedrijke fotografen van dit moment van dichtbij mee te maken.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 25 oktober 2025

Tijd: 09:00 – 14:30 uur

Locatie: Isala Theater, Stadsplein 5, Capelle aan den IJssel

Het aantal plaatsen is beperkt. Na afloop ontvangen bezoekers hun ticketkosten terug als Kamera Express-voucher én een goodiebag ter waarde van €50,-. Meer informatie en het volledige programma vind je op de eventpagina van Kamera Express.